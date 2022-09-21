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Санду в Генассамблее ООН осудила мобилизацию в РФ и призвала международное сообщество поддерживать Украину

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Санду: Мы твердо стоим на стороне Украины и поддерживаем ее независимость, суверенитет и территориальную целостность
Санду: Мы твердо стоим на стороне Украины и поддерживаем ее независимость, суверенитет и территориальную целостность
Фото: EPA

Президент Молдовы Майя Санду осудила объявленную в РФ мобилизацию и призвала международное сообщество продолжать поддерживать Украины в борьбе против российской агрессии. Об этом она заявила во время дебатов на 77-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке 21 сентября, текст речи опубликовала пресс-служба президента.

"Еще год назад никто из нас здесь и представить не мог, что в Европе начнется большая война. Неспровоцированная война России против другого суверенного государства, Украины, потрясла мир до глубины души, подвергла испытанию фундаментальные принципы ООН, подорвала глобальную безопасность, спровоцировала европейский энергетический кризис, глобальную нехватку продовольствия и экономический спад", – заявила Санду.

Она отметила, что семь месяцев войны унесли жизни тысяч невинных людей и вынудили миллионы украинцев покинуть свои дома.

"Эта война – не просто нападение на нашего соседа и друга Украину. Это атака на основанный на правилах международный порядок. Это атака на ядерную безопасность. Это атака на поставки продовольствия в страны Ближнего Востока и Африки. Это атака на тот самый институт, в котором мы находимся сегодня. Мы решительно осуждаем войну против Украины, а также недавно объявленную Россией дополнительную мобилизацию войск. Мы твердо стоим на стороне Украины и поддерживаем ее независимость, суверенитет и территориальную целостность в пределах ее международно признанных границ", – подчеркнула президент Молдовы.

Санду выразила восхищение украинцами "за их мужество, стойкость и внутреннюю силу продолжать эту борьбу за выживание, справедливость и свободу"

"Наш моральный долг как международного сообщества – продолжать поддерживать Украину. Сегодня Украина борется за безопасность всех нас, за безопасность Европы. Она нуждается в нашей поддержке. Европа, мы все, мы должны помочь Украине", – заявила она.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

Молдова выступила в поддержку Украины. Как отметила Санду, страна приняла десятки тысяч украинских беженцев.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Молдова, мобилизация, война России против Украины, Майя Санду
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