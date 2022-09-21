Санду в Генассамблее ООН осудила мобилизацию в РФ и призвала международное сообщество поддерживать Украину

Санду: Мы твердо стоим на стороне Украины и поддерживаем ее независимость, суверенитет и территориальную целостность Фото: EPA

"Еще год назад никто из нас здесь и представить не мог, что в Европе начнется большая война. Неспровоцированная война России против другого суверенного государства, Украины, потрясла мир до глубины души, подвергла испытанию фундаментальные принципы ООН, подорвала глобальную безопасность, спровоцировала европейский энергетический кризис, глобальную нехватку продовольствия и экономический спад", – заявила Санду.

Она отметила, что семь месяцев войны унесли жизни тысяч невинных людей и вынудили миллионы украинцев покинуть свои дома.

"Эта война – не просто нападение на нашего соседа и друга Украину. Это атака на основанный на правилах международный порядок. Это атака на ядерную безопасность. Это атака на поставки продовольствия в страны Ближнего Востока и Африки. Это атака на тот самый институт, в котором мы находимся сегодня. Мы решительно осуждаем войну против Украины, а также недавно объявленную Россией дополнительную мобилизацию войск. Мы твердо стоим на стороне Украины и поддерживаем ее независимость, суверенитет и территориальную целостность в пределах ее международно признанных границ", – подчеркнула президент Молдовы.

Санду выразила восхищение украинцами "за их мужество, стойкость и внутреннюю силу продолжать эту борьбу за выживание, справедливость и свободу"

"Наш моральный долг как международного сообщества – продолжать поддерживать Украину. Сегодня Украина борется за безопасность всех нас, за безопасность Европы. Она нуждается в нашей поддержке. Европа, мы все, мы должны помочь Украине", – заявила она.

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