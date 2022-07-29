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Депутаты плакали. Весенняя сессия молдавского парламента закончилась исполнением гимна Украины и песней "Ой у лузі червона калина". Видео

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Хор из Винницы покорил молдавских депутатов
Хор из Винницы покорил молдавских депутатов
Фото: Parlamentul Republicii Moldova / Flickr

Специальным гостем церемонии закрытия весенней сессии парламента Молдовы 29 июля стал хор Винницкой областной филармонии, который депутаты встречали овацией. Об этом сообщает официальный сайт молдавского парламента, подробности приводит местное издание Replica Media.

Весенняя сессия парламента Молдовы начинается в феврале и не может продолжаться дольше конца июля. Традиционно она завершается исполнением государственного гимна Молдовы, который в этот день спела Татьяна Костюк, магистра искусств, солистка молдавской Национальной филармонии им. Сергея Лункевича. 

После этого председатель парламента Молдовы Игорь Гросу представил украинский коллектив.

"В настоящее время хор находится в Республике Молдова для участия в проекте "United Orchestra" – Молдова – Румыния – Украина – Европа, который соберет 110 молодых музыкантов из семи стран", - сообщил Гросу.

Он добавил, что "United Orchestra" – европейский проект солидарности с Украиной.

Украинский хор исполнил национальный гимн Украины и песню "Ой, у лузі червона калина".

"Хор Винницкой областной филармонии через музыку передал сильное послание мира", – отметила пресс-служба парламента Молдовы.

Как пишет Replica media, во время чтения депутаты почтили гимн соседнего государства вставанием, другие плакали, а некоторые уходили из пленарного зала.

23 июня лидеры ЕС на саммите в Брюсселе предоставили Украине и Молдове статус кандидатов в члены Европейского Союза. После этого 27 июня президент Молдовы Майя Санду совершила визит в Киев.

ВИДЕО
Видео: Replica Media / Youtube
Контекст:

"Ой, у лузі червона калина" – украинская песня, написанная в начале 1914 года Степаном Чарнецким по мотивам последнего куплета казацкой песни XVII века "Разлились крутые бережки". После начала Первой мировой войны, вероятно дополнена Григорием Трухом, известна в нескольких вариантах, стала народной. Исполнялась сечевыми стрельцами, впоследствии обрела широкую популярность среди бойцов Украинской повстанческой армии (УПА).

"Ой, у лузі червона калина" стала одним из символов сопротивления Украины российской агрессии после того, как ее спел во время патрулирования Софийской площади в Киеве боец теробороны, фронтмен группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк и выложил видео в соцсети. Исполнение Хлывнюка стало базой для множества ремиксов и вдохновило на выпуск первой за почти 30 лет новой песни группу Pink Floyd.

Теги: Киев, Украина, Молдова, музыка, искусство, Винница, депутаты, Бумбокс, гимн Украины, Кишинев, парламент, Европа, Андрей Хлывнюк, Евросоюз, гимн, визит, песня, Майя Санду, хор, ЕС, Игорь Гросу
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