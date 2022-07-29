Депутаты плакали. Весенняя сессия молдавского парламента закончилась исполнением гимна Украины и песней "Ой у лузі червона калина". Видео

Весенняя сессия парламента Молдовы начинается в феврале и не может продолжаться дольше конца июля. Традиционно она завершается исполнением государственного гимна Молдовы, который в этот день спела Татьяна Костюк, магистра искусств, солистка молдавской Национальной филармонии им. Сергея Лункевича.
После этого председатель парламента Молдовы Игорь Гросу представил украинский коллектив.
"В настоящее время хор находится в Республике Молдова для участия в проекте "United Orchestra" – Молдова – Румыния – Украина – Европа, который соберет 110 молодых музыкантов из семи стран", - сообщил Гросу.
Он добавил, что "United Orchestra" – европейский проект солидарности с Украиной.
Украинский хор исполнил национальный гимн Украины и песню "Ой, у лузі червона калина".
"Хор Винницкой областной филармонии через музыку передал сильное послание мира", – отметила пресс-служба парламента Молдовы.
Как пишет Replica media, во время чтения депутаты почтили гимн соседнего государства вставанием, другие плакали, а некоторые уходили из пленарного зала.
23 июня лидеры ЕС на саммите в Брюсселе предоставили Украине и Молдове статус кандидатов в члены Европейского Союза. После этого 27 июня президент Молдовы Майя Санду совершила визит в Киев.
"Ой, у лузі червона калина" – украинская песня, написанная в начале 1914 года Степаном Чарнецким по мотивам последнего куплета казацкой песни XVII века "Разлились крутые бережки". После начала Первой мировой войны, вероятно дополнена Григорием Трухом, известна в нескольких вариантах, стала народной. Исполнялась сечевыми стрельцами, впоследствии обрела широкую популярность среди бойцов Украинской повстанческой армии (УПА).
"Ой, у лузі червона калина" стала одним из символов сопротивления Украины российской агрессии после того, как ее спел во время патрулирования Софийской площади в Киеве боец теробороны, фронтмен группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк и выложил видео в соцсети. Исполнение Хлывнюка стало базой для множества ремиксов и вдохновило на выпуск первой за почти 30 лет новой песни группу Pink Floyd.