Депутаты плакали. Весенняя сессия молдавского парламента закончилась исполнением гимна Украины и песней "Ой у лузі червона калина". Видео

Весенняя сессия парламента Молдовы начинается в феврале и не может продолжаться дольше конца июля. Традиционно она завершается исполнением государственного гимна Молдовы, который в этот день спела Татьяна Костюк, магистра искусств, солистка молдавской Национальной филармонии им. Сергея Лункевича.

После этого председатель парламента Молдовы Игорь Гросу представил украинский коллектив.

"В настоящее время хор находится в Республике Молдова для участия в проекте "United Orchestra" – Молдова – Румыния – Украина – Европа, который соберет 110 молодых музыкантов из семи стран", - сообщил Гросу.

Он добавил, что "United Orchestra" – европейский проект солидарности с Украиной.

Украинский хор исполнил национальный гимн Украины и песню "Ой, у лузі червона калина".

"Хор Винницкой областной филармонии через музыку передал сильное послание мира", – отметила пресс-служба парламента Молдовы.

Как пишет Replica media, во время чтения депутаты почтили гимн соседнего государства вставанием, другие плакали, а некоторые уходили из пленарного зала.

23 июня лидеры ЕС на саммите в Брюсселе предоставили Украине и Молдове статус кандидатов в члены Европейского Союза. После этого 27 июня президент Молдовы Майя Санду совершила визит в Киев.

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Видео: Replica Media / Youtube