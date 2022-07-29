Санду заявила в Румынии, что Молдова обратится за помощью в случае нападения России

Об этом 29 июля в Бухаресте на совместном брифинге с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом заявила президент Молдовы Майя Санду.
Мероприятие транслировалось в Facebook президента Республики Молдова.
"Близость войны оказывает давление на государственные институты, обеспечивающие безопасность Республики Молдова. Мы анализируем риски, которым мы подвергаемся внутри страны. Мы обеспокоены и допускаем все сценарии, в том числе самые пессимистичные, и в ситуации, когда Россия попытается напасть на Республику Молдова, мы, очевидно, обратимся за помощью", – сказала Санду.
Йоханнис, комментируя слова Санду, заверил ее в поддержке.
"Мы остаемся самыми близкими к Республике Молдова и не оставим вас, независимо от сценария, в котором мы все окажемся в результате этой злополучной войны, которую Россия ведет против Украины", – отметил президент Румынии.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".
Сейчас российские войска, по данным президента Украины Владимира Зеленского, контролируют около 20% территории Украины: Крым, часть Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской, Николаевской и Харьковской областей. Он заявил, что Украина не собирается идти на территориальные уступки для прекращения боевых действий.
Зеленский неоднократно призывал страны Запада оказать большую помощь Украине, в противном случае, по его мнению, Россия не остановится. "Она город за городом хочет поглотить всех в Европе, кого руководство России считает своей собственностью, а не независимыми государствами. Вопрос: кто следующий для нее? Молдова? Страны Балтии? Польша? Ответ – все они", – сказал президент Украины.
Жители Молдовы опасаются вторжения России на фоне ее нападения на Украину, заявила в интервью, опубликованном 24 июля, премьер-министр республики Наталья Гаврилица.