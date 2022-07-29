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Санду заявила в Румынии, что Молдова обратится за помощью в случае нападения России

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Санду 29 июля провела встречу в Бухаресте с Йоханнисом
Санду 29 июля провела встречу в Бухаресте с Йоханнисом
Фото: prm.md

С начала войны РФ против Украины количество вызовов, направленных на дестабилизацию ситуации в Молдове, увеличивается.

Об этом 29 июля в Бухаресте на совместном брифинге с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом заявила президент Молдовы Майя Санду.  

Мероприятие транслировалось в Facebook президента Республики Молдова.

"Близость войны оказывает давление на государственные институты, обеспечивающие безопасность Республики Молдова. Мы анализируем риски, которым мы подвергаемся внутри страны. Мы обеспокоены и допускаем все сценарии, в том числе самые пессимистичные, и в ситуации, когда Россия попытается напасть на Республику Молдова, мы, очевидно, обратимся за помощью", – сказала Санду.

Йоханнис, комментируя слова Санду, заверил ее в поддержке.

"Мы остаемся самыми близкими к Республике Молдова и не оставим вас, независимо от сценария, в котором мы все окажемся в результате этой злополучной войны, которую Россия ведет против Украины", – отметил президент Румынии.

https://www.facebook.com/presedinte.md/videos/5055481617913107/

Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". 

Сейчас российские войска, по данным президента Украины Владимира Зеленского, контролируют около 20% территории Украины: Крым, часть Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской, Николаевской и Харьковской областей. Он заявил, что Украина не собирается идти на территориальные уступки для прекращения боевых действий.

Зеленский неоднократно призывал страны Запада оказать большую помощь Украине, в противном случае, по его мнению, Россия не остановится. "Она город за городом хочет поглотить всех в Европе, кого руководство России считает своей собственностью, а не независимыми государствами. Вопрос: кто следующий для нее? Молдова? Страны Балтии? Польша? Ответ – все они", – сказал президент Украины

Жители Молдовы опасаются вторжения России на фоне ее нападения на Украину, заявила в интервью, опубликованном 24 июля, премьер-министр республики Наталья Гаврилица.

Теги: Россия, Украина, Румыния, Молдова, военная помощь, нападение, вторжение, Бухарест, Клаус Йоханнис, война России против Украины, президент, безопасность, визит, Майя Санду, брифинг
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