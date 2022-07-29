Санду заявила в Румынии, что Молдова обратится за помощью в случае нападения России

Об этом 29 июля в Бухаресте на совместном брифинге с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом заявила президент Молдовы Майя Санду.

Мероприятие транслировалось в Facebook президента Республики Молдова.

"Близость войны оказывает давление на государственные институты, обеспечивающие безопасность Республики Молдова. Мы анализируем риски, которым мы подвергаемся внутри страны. Мы обеспокоены и допускаем все сценарии, в том числе самые пессимистичные, и в ситуации, когда Россия попытается напасть на Республику Молдова, мы, очевидно, обратимся за помощью", – сказала Санду.

Йоханнис, комментируя слова Санду, заверил ее в поддержке.

"Мы остаемся самыми близкими к Республике Молдова и не оставим вас, независимо от сценария, в котором мы все окажемся в результате этой злополучной войны, которую Россия ведет против Украины", – отметил президент Румынии.