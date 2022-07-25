Молдова опасается вторжения России – премьер-министр страны

По ее словам, пока сценарий вторжения в Молдову только гипотетический, но ее беспокоит то, что военные действия "движутся дальше в юго-западную часть Украины и в сторону Одессы".

Гаврилица отметила, что большой размер и численность населения Украины позволили ей "оказать ожесточенное сопротивление русским захватчикам, удивив многих". Но, по ее мнению, такой стране, как Молдова, "конституционно нейтральной и не являющейся членом НАТО", будет гораздо труднее защищаться.

По словам премьера, по этому поводу обеспокоены "многие страны", ведь если Россия может начать войну, не принимая во внимание международное право, то в этом смысле "никто не в безопасности".