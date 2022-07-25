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Молдова опасается вторжения России – премьер-министр страны

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Премьер-министр Молдовы боится вторжения России в ее страну
Премьер-министр Молдовы боится вторжения России в ее страну
Фото: EPA

Жители Молдовы опасаются вторжения России на фоне ее нападения на Украину. Об этом заявила премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица в интервью телеканалу CNN, опубликованном 24 июля.

По ее словам, пока сценарий вторжения в Молдову только гипотетический, но ее беспокоит то, что военные действия "движутся дальше в юго-западную часть Украины и в сторону Одессы". 

Гаврилица отметила, что большой размер и численность населения Украины позволили ей "оказать ожесточенное сопротивление русским захватчикам, удивив многих". Но, по ее мнению, такой стране, как Молдова, "конституционно нейтральной и не являющейся членом НАТО", будет гораздо труднее защищаться.

По словам премьера, по этому поводу обеспокоены "многие страны", ведь если Россия может начать войну, не принимая во внимание международное право, то в этом смысле "никто не в безопасности".

Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". 

Сейчас российские войска, по данным президента Украины Владимира Зеленского, контролируют около 20% территории Украины: Крым, часть Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской, Николаевской и Харьковской областей. Он заявил, что Украина не собирается идти на территориальные уступки для прекращения боевых действий.

Зеленский неоднократно призывал страны Запада оказать большую помощь Украине, в противном случае, по его мнению, Россия не остановится. "Она город за городом хочет поглотить всех в Европе, кого руководство России считает своей собственностью, а не независимыми государствами. Вопрос: кто следующий для нее? Молдова? Страны Балтии? Польша? Ответ – все они", – сказал президент Украины

Теги: Россия, Украина, Молдова, захват, военные, вторжение, российская агрессия, война России против Украины, Наталья Гаврилица
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