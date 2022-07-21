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Касьянов: Нельзя дать Путину победить, иначе агрессия продолжится. После Украины будут Молдова и Балтия

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Касьянов Гордону: Украина защищает себя, защищает свободу, вообще всю структуру безопасности в Европе
Касьянов – Гордону: Украина защищает себя, защищает свободу, вообще всю структуру безопасности в Европе 
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Российский оппозиционный политик, бывший председатель правительства РФ Михаил Касьянов считает, что если президент РФ Владимир Путин одержит победу в Украине, он не остановится и в будущем нападет на другие страны. Такое мнение он высказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Я с вами сейчас обсуждаю [войну], но я также выступаю на иностранных телевизионных каналах и на разных конференциях, где высказываю свою позицию и рекомендацию, что нельзя останавливаться, нельзя никаких компромиссов с этим режимом достигать", – сказал Касьянов.

Он подчеркнул, что компромиссы Путин будет рассматривать исключительно как слабость, и это развяжет ему руки. 

По мнению Касьянова, сегодня Украина защищает не только себя, но и всю систему коллективной безопасности в Европе, поэтому все должны объединиться ради победы Украины. 

"Украина сегодня защищает себя, защищает свободу, вообще всю структуру безопасности в Европе и ценности, которыми страна и весь мир жил после Второй мировой войны. Безусловно, это новый серьезный исторический момент. И нельзя дать победить Путину в этом деле. [Его победа] означает, что агрессия будет продолжена", – сказал политик. 

Он спрогнозировал, что если Путину удастся захватить юг Украины, российская агрессия может коснуться Молдовы

"После Одессы будет Молдова, после этого – балтийские страны. Балтийские страны он будет испытывать, тестировать применения 5-й статьи устава НАТО, будет ли реакция на это (в ст. 5 устава НАТО сказано о коллективной обороне, согласно ей нападение на одного из членов НАТО будет рассматриваться как нападение на всех членов блока"ГОРДОН"), – сказал Касьянов. – Поэтому Литва, Эстония, Латвия находятся в состоянии повышенного ощущения опасности. Битва в Украине за свободу – это битва за свободу всех них".

Политик убежден, что Украине удастся победить в этой войне и восстановить свою территориальную целостность. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

Сейчас российские войска, по данным президента Украины Владимира Зеленского, контролируют около 20% территории Украины: Крым, часть Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской, Николаевской и Харьковской областей. Он заявил, что Украина не собирается идти на территориальные уступки для прекращения боевых действий.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сказал, что президент поставил задачу Вооруженным силам Украины освободить всю территорию страны от российских оккупантов.

Зеленский неоднократно призывал страны Запада оказать большую помощь Украине, в противном случае, по его мнению, Россия не остановится. "Она город за городом хочет поглотить всех в Европе, кого руководство России считает своей собственностью, а не независимыми государствами. Вопрос: кто следующий для нее? Молдова? Страны Балтии? Польша? Ответ: все они", – сказал президент Украины

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Украина, НАТО, Латвия, Молдова, Эстония, Литва, страны Балтии, Михаил Касьянов, российская агрессия
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