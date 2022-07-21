Касьянов: Нельзя дать Путину победить, иначе агрессия продолжится. После Украины будут Молдова и Балтия

"Я с вами сейчас обсуждаю [войну], но я также выступаю на иностранных телевизионных каналах и на разных конференциях, где высказываю свою позицию и рекомендацию, что нельзя останавливаться, нельзя никаких компромиссов с этим режимом достигать", – сказал Касьянов.

Он подчеркнул, что компромиссы Путин будет рассматривать исключительно как слабость, и это развяжет ему руки.

По мнению Касьянова, сегодня Украина защищает не только себя, но и всю систему коллективной безопасности в Европе, поэтому все должны объединиться ради победы Украины.

"Украина сегодня защищает себя, защищает свободу, вообще всю структуру безопасности в Европе и ценности, которыми страна и весь мир жил после Второй мировой войны. Безусловно, это новый серьезный исторический момент. И нельзя дать победить Путину в этом деле. [Его победа] означает, что агрессия будет продолжена", – сказал политик.

Он спрогнозировал, что если Путину удастся захватить юг Украины, российская агрессия может коснуться Молдовы.

"После Одессы будет Молдова, после этого – балтийские страны. Балтийские страны он будет испытывать, тестировать применения 5-й статьи устава НАТО, будет ли реакция на это (в ст. 5 устава НАТО сказано о коллективной обороне, согласно ей нападение на одного из членов НАТО будет рассматриваться как нападение на всех членов блока. – "ГОРДОН"), – сказал Касьянов. – Поэтому Литва, Эстония, Латвия находятся в состоянии повышенного ощущения опасности. Битва в Украине за свободу – это битва за свободу всех них".

Политик убежден, что Украине удастся победить в этой войне и восстановить свою территориальную целостность.

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