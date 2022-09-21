Санду созывает заседание в Молдове для обсуждения региональной безопасности

Отмечается, что члены Высшего совета безопасности Молдовы обсудят "последние события" в области региональной безопасности в контексте войны в Украине.

Заседание начнется в 10.00.

Контекст:

Жители Молдовы опасаются вторжения России на фоне ее нападения на Украину, заявила в интервью, опубликованном 24 июля, премьер-министр республики Наталья Гаврилица.

29 июля президент Молдовы Майя Санду заявила в Румынии, что Молдова обратится за помощью в случае нападения России.

12 сентября Майся Санду сказала, что с 1 октября Молдова может остаться без газа. По ее словам, на фоне газовой войны, которую Россия начала с Европой, Молдова оказалась в сложной ситуации.

19 сентября министерство обороны Молдовы заявило, что в Молдове состоялась церемония открытия учений "Огненный щит – 2022", в которых приняли участие военнослужащие Молдовы, Румынии и США.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Он сообщил, что уже подписал указ и его реализация начинается с сегодняшнего дня. Текст указа опубликован на официальном сайте Кремля.