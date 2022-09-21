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Санду созывает заседание в Молдове для обсуждения региональной безопасности

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Майя Санду созывает заседание Высшего совета безопасности Молдовы на 24 сентября
Майя Санду созывает заседание Высшего совета безопасности Молдовы на 24 сентября
Фото: EPA

Президент Республики Молдова Майя Санду созывает на 24 сентября заседание Высшего совета безопасности. Об этом 21 сентября сообщили на официальном сайте главы Молдовы.

Отмечается, что члены Высшего совета безопасности Молдовы обсудят "последние события" в области региональной безопасности в контексте войны в Украине.

Заседание начнется в 10.00.

Контекст:

Жители Молдовы опасаются вторжения России на фоне ее нападения на Украину, заявила в интервью, опубликованном 24 июля, премьер-министр республики Наталья Гаврилица.

29 июля президент Молдовы Майя Санду заявила в Румынии, что Молдова обратится за помощью в случае нападения России.

12 сентября Майся Санду сказала, что с 1 октября Молдова может остаться без газа. По ее словам, на фоне газовой войны, которую Россия начала с Европой, Молдова оказалась в сложной ситуации.

19 сентября министерство обороны Молдовы заявило, что в Молдове состоялась церемония открытия учений "Огненный щит – 2022", в которых приняли участие военнослужащие Молдовы, Румынии и США.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Он сообщил, что уже подписал указ и его реализация начинается с сегодняшнего дня. Текст указа опубликован на официальном сайте Кремля.

Теги: Украина, Молдова, президент, безопасность, Майя Санду, заседание
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