"Это военное преступление". Молдова осудила атаку РФ на гражданскую инфраструктуру Украины

"Я осуждаю атаки России на гражданскую инфраструктуру Украины, включая объекты водоснабжения и ТЭЦ в Харькове. Нанесение ударов по гражданским лицам или инфраструктуре, жизненно важной для их выживания, – это военное преступление", – подчеркнул глава МИД Молдовы.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Вечером 11 сентября в ряде областей Украины начались перебои со светом и водоснабжением. О проблемах сообщали в Харьковской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях. Как позже сообщили местные власти, причиной стали ракетные удары оккупантов по объектам украинской инфраструктуры под Харьковом.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что россияне нанесли ракетные удары по Харьковской ТЭЦ-5.

Президент Украины Владимир Зеленский позже уточнил, что полностью были обесточены Харьковская и Донецкая области, частично – Запорожская, Днепропетровская, Сумская.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что в результате российских ударов по энергетическим объектам Украины погибли четыре человека.