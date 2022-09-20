Молдова начала учения "Огненный щит-2022" с участием военных США и Румынии

По словам заместителя начальника Генерального штаба Национальной армии Молдовы полковника Серджиу Чиримпрея, такие учения важны для обеспечения эффективной подготовки личного состава и являются хорошей возможностью для совместных тренировок военнослужащих.
Военные по сценарию проведут учения по стрельбе из различных видов оружия, в том числе артиллерийских систем, а также отработают выполнение полевых задач. В министерстве отметили, что целью обучения является совершенствование возможностей участвующих подразделений и повышение уровня оперативной совместимости армий стран-партнеров.
"Огненный щит" является частью плана подготовки Национальной армии Молдовы на 2022 год. Учения проводятся ежегодно с 2015 года.
Этой весной и в начале лета в Европе проходила серия масштабных учений НАТО. В Альянсе каждый раз подчеркивали, что те или иные учения проводятся регулярно или были запланированы задолго до полномасштабного вторжения России в Украину.
Жители Молдовы опасаются вторжения России на фоне ее нападения на Украину, заявила в интервью, опубликованном 24 июля, премьер-министр республики Наталья Гаврилица.
29 июля президент Молдовы Майя Санду заявила в Румынии, что Молдова обратится за помощью в случае нападения России.