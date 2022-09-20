Молдова начала учения "Огненный щит-2022" с участием военных США и Румынии

Военные проведут учения по стрельбе, а также отработают выполнение полевых задач Фото: army.md

По словам заместителя начальника Генерального штаба Национальной армии Молдовы полковника Серджиу Чиримпрея, такие учения важны для обеспечения эффективной подготовки личного состава и являются хорошей возможностью для совместных тренировок военнослужащих.

Военные по сценарию проведут учения по стрельбе из различных видов оружия, в том числе артиллерийских систем, а также отработают выполнение полевых задач. В министерстве отметили, что целью обучения является совершенствование возможностей участвующих подразделений и повышение уровня оперативной совместимости армий стран-партнеров.

"Огненный щит" является частью плана подготовки Национальной армии Молдовы на 2022 год. Учения проводятся ежегодно с 2015 года.

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Видео: MDNationalArmy / YouTube