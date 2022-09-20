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Молдова начала учения "Огненный щит-2022" с участием военных США и Румынии

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Военные проведут учения по стрельбе, а также отработают выполнение полевых задач
Военные проведут учения по стрельбе, а также отработают выполнение полевых задач
Фото: army.md

В Молдове состоялась церемония открытия учений "Огненный щит-2022", в которых приняли участие военнослужащие Молдовы, Румынии и Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщило 19 сентября министерство обороны Молдовы.

По словам заместителя начальника Генерального штаба Национальной армии Молдовы полковника Серджиу Чиримпрея, такие учения важны для обеспечения эффективной подготовки личного состава и являются хорошей возможностью для совместных тренировок военнослужащих.

Военные по сценарию проведут учения по стрельбе из различных видов оружия, в том числе артиллерийских систем, а также отработают выполнение полевых задач. В министерстве отметили, что целью обучения является совершенствование возможностей участвующих подразделений и повышение уровня оперативной совместимости армий стран-партнеров.

"Огненный щит" является частью плана подготовки Национальной армии Молдовы на 2022 год. Учения проводятся ежегодно с 2015 года.

ВИДЕО
Видео: MDNationalArmy / YouTube
Контекст:

Этой весной и в начале лета в Европе проходила серия масштабных учений НАТО. В Альянсе каждый раз подчеркивали, что те или иные учения проводятся регулярно или были запланированы задолго до полномасштабного вторжения России в Украину.

Жители Молдовы опасаются вторжения России на фоне ее нападения на Украину, заявила в интервью, опубликованном 24 июля, премьер-министр республики Наталья Гаврилица.

29 июля президент Молдовы Майя Санду заявила в Румынии, что Молдова обратится за помощью в случае нападения России.

Теги: США, Румыния, Молдова, оружие, стрельба, военные, артиллерия, учения, военнослужащий
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