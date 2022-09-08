В Беларуси начались военные учения по "освобождению захваченных территорий"

"Главной целью учения является обучение органов военного управления Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Беларусь непрерывному управлению силами и средствами при выполнении задач по предназначению", – говорится в сообщении.

Учения будут проходить на полигоне "Брестский" и на участках местности в Минской и Витебской областях.

Численность войск, участвующих в командно-штабном учении, минобороны Беларуси не уточнило, отметив, что она не превышает уровень, который подлежит обязательному сообщению в соответствии с Венским документом 2011 года. По документу это 9 тыс. человек.

В белорусском ведомстве заявили, что учение позволит на практике отработать следующие вопросы:

ведение боевых (специальных) действий по освобождению территории, временно захваченной противником;

восстановление контроля над Государственной границей в зонах (полосах) ответственности объединений;

авиационная поддержка войск;

обеспечение силовых мер военного положения, борьба с ДРГ противника и НВФ.

Учения будут длиться до 14 сентября.