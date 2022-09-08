В Беларуси начались военные учения по "освобождению захваченных территорий"

"Главной целью учения является обучение органов военного управления Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Беларусь непрерывному управлению силами и средствами при выполнении задач по предназначению", – говорится в сообщении.
Учения будут проходить на полигоне "Брестский" и на участках местности в Минской и Витебской областях.
Численность войск, участвующих в командно-штабном учении, минобороны Беларуси не уточнило, отметив, что она не превышает уровень, который подлежит обязательному сообщению в соответствии с Венским документом 2011 года. По документу это 9 тыс. человек.
В белорусском ведомстве заявили, что учение позволит на практике отработать следующие вопросы:
Учения будут длиться до 14 сентября.
Учения проходят на фоне полномасштабной войны РФ против Украины, в которой задействована и Беларусь, так как с первых дней российские войска заходили на территорию Украины, в том числе, и из этой страны.
Согласно последней сводке Генштаба ВСУ, сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов по территории Украины из воздушного пространства и территории Беларуси.