ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Украина, Молдова и Румыния запустили в Одессе новый трехсторонний формат взаимодействия – Кулеба

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Министры сосредоточились на энергетической безопасности и договорились о реализации ряда проектов
Министры сосредоточились на энергетической безопасности и договорились о реализации ряда проектов
Фото: Дмитрий Кулеба / Twitter

Министры иностранных Украины, Румынии и Молдовы Дмитрий Кулеба, Богдан Ауреску и Нику Попеску провели встречу в Одессе, чтобы совместно с министрами энергетики запустить новый трехсторонний формат взаимодействия. Об этом 15 сентября заявил Дмитрий Кулеба в Twitter.

"Вместе с министрами энергетики мы сосредоточились на энергетической безопасности и договорились о реализации ряда проектов, которые позволят расширить поставки электроэнергии из Украины в Молдову и Румынию", – отметил Кулеба.

В общем коммюнике, опубликованном Министерством иностранных дел Украины, указывается, что это была первая неформальная встреча министров в таком формате. В ней приняли участие представители национальных регуляторов трех стран, а также ведущих энергетических компаний. Отмечается, что эта встреча является первой в истории трехсторонних отношений между Молдовой и Румынией.

Кроме прочего, министры обменялись мнениями относительно ситуации в области безопасности в регионе в контексте войны России против Украины и проанализировали последствия для региона, включая управление потоками беженцев, реагирование на гуманитарные нужды, обеспечение энергетической безопасности и защиты безопасных и надежных видов транспорта и транзита.

Теги: Украина, Одесса, Румыния, Молдова, энергетика, Дмитрий Кулеба, встреча, Богдан Ауреску
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Россияне не видят: против них воюет вся страна". Жадан рассказал о мальчике, который передал ему для ВСУ 500 грн
"Россияне не видят: против них воюет вся страна". Жадан рассказал о мальчике, который передал ему для ВСУ 500 грн
"Русский мир. Убожество". Гордон прокомментировал видео пьяного россиянина, размахивающего саблей на улице
"Русский мир. Убожество". Гордон прокомментировал видео пьяного россиянина, размахивающего саблей на улице
Эксперт рассказала, в каких украшениях похоронят Елизавету II
Эксперт рассказала, в каких украшениях похоронят Елизавету II
Фонд Елены Пинчук начал подготовку психологов, которые помогут восстановить ментальное здоровье украинским женщинам, пострадавшим от войны
Фонд Елены Пинчук начал подготовку психологов, которые помогут восстановить ментальное здоровье украинским женщинам, пострадавшим от войны
Tarabarova: Ради детей мы с мужем начали общаться в быту на украинском языке
Tarabarova: Ради детей мы с мужем начали общаться в быту на украинском языке
Никитюк: Для меня любая ссора с парнем – это конец света
Никитюк: Для меня любая ссора с парнем – это конец света
"Знаете, как оно бывает – то ты ей под хвост, то она тебе". Пес Патрон "рассказал" о своей симпатии, которую встретил в парке
"Знаете, как оно бывает – то ты ей под хвост, то она тебе". Пес Патрон "рассказал" о своей симпатии, которую встретил в парке
Клопотенко высказался об освобождении Изюма
Клопотенко высказался об освобождении Изюма
Пугачева, вернувшаяся в РФ, показала завтрак ее с Галкиным детей и свои таблетки
Пугачева, вернувшаяся в РФ, показала завтрак ее с Галкиным детей и свои таблетки
"Вау! Ну просто нет слов. Красота нереальная!" Каменских крупным планом засветила бедра в ультрамини
"Вау! Ну просто нет слов. Красота нереальная!" Каменских крупным планом засветила бедра в ультрамини
Горячий запеченный сэндвич. Рецепт от Хименеса-Браво
Горячий запеченный сэндвич. Рецепт от Хименеса-Браво
Потап вернулся в Украину
Потап вернулся в Украину
"Классная каталка получилась". Галкин показал, как развлекался в Новой Зеландии
"Классная каталка получилась". Галкин показал, как развлекался в Новой Зеландии
49-летняя Клум в глубоком декольте наклонилась перед камерой. Видео
49-летняя Клум в глубоком декольте наклонилась перед камерой. Видео
"Это очень чувственно". Дорофеева показала ролик со своими детскими кадрами и выступлением, посвященным Крыму
"Это очень чувственно". Дорофеева показала ролик со своими детскими кадрами и выступлением, посвященным Крыму
Мишина о хейте нового сезона шоу "Холостяк": Переключайтесь, если не нравится. Мне интересно, я хочу отвлекаться
Мишина о хейте нового сезона шоу "Холостяк": Переключайтесь, если не нравится. Мне интересно, я хочу отвлекаться
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Мразь", "Быстро переобувается". В сети ответили Ани Лорак, назвавшей себя титулованной украинской певицей накануне гастролей по Европе (123593)
2
"Набросился с бритвой – получи принудительное лечение". Невзоров прокомментировал программу со Скабеевой и Исаевым (88670)
3
"Раздевались до трусов, бросали форму. В трусах их в плен и брали". Комаров посетил освобожденные от оккупантов Балаклею и Купянск (85278)
4
Полякова в Израиле под овации зала ответила "нескольким фанатам Пуйла", которые попытались ее освистать. Видео (84478)
5
"Сексуальная и милая", "Классно с кудряшками". Белодед позировала в трикотажном топе без бюстгальтера (43725)
6
"Защищал нашу свободу и независимость". На фронте погиб заслуженный артист Украины Александр Шаповал (33573)
7
В Украине предложили США ввести санкции против "фанатов Путина" Киркорова и экс-депутата Госдумы Гаджиева и лишить их недвижимости в Майами (19385)
8
48-летняя Наталья Кличко снялась в декольте без бюстгальтера (18340)
 
 
 
 