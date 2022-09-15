Украина, Молдова и Румыния запустили в Одессе новый трехсторонний формат взаимодействия – Кулеба

"Вместе с министрами энергетики мы сосредоточились на энергетической безопасности и договорились о реализации ряда проектов, которые позволят расширить поставки электроэнергии из Украины в Молдову и Румынию", – отметил Кулеба.

Today in Odesa, I hosted foreign ministers of Moldova and Romania to launch a new trilateral format. Together with energy ministers, we focused on energy security and agreed to implement a number of projects which will expand Ukraine’s electricity supplies to Moldova and Romania. pic.twitter.com/FFYIOKSW9T — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 15, 2022

В общем коммюнике, опубликованном Министерством иностранных дел Украины, указывается, что это была первая неформальная встреча министров в таком формате. В ней приняли участие представители национальных регуляторов трех стран, а также ведущих энергетических компаний. Отмечается, что эта встреча является первой в истории трехсторонних отношений между Молдовой и Румынией.

Кроме прочего, министры обменялись мнениями относительно ситуации в области безопасности в регионе в контексте войны России против Украины и проанализировали последствия для региона, включая управление потоками беженцев, реагирование на гуманитарные нужды, обеспечение энергетической безопасности и защиты безопасных и надежных видов транспорта и транзита.