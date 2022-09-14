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Есть риск, что "Газпром" может отключить Молдове газ – Санду

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На фоне газовой войны, которую Россия начала с Европой, Молдова оказалась в сложной ситуации, считает президент
На фоне газовой войны, которую Россия начала с Европой, Молдова оказалась в сложной ситуации, считает президент
Фото: Președinția Republicii Moldova / Facebook

С 1 октября Молдова может остаться без газа. Об этом 12 сентября в интервью телеканалу TV8 рассказала президент Молдовы Майя Санду.

На фоне газовой войны, которую Россия начала с Европой, Молдова оказалась в сложной ситуации, считает президент.

"У нас ситуация сложнее, не было инвестиций в энергетическую безопасность страны. Никто не может сказать, сколько будет стоить газ. С 1 октября мы должны перейти на другую формулу по контракту с "Газпромом", и мы должны платить намного меньше, чем платим сейчас. Но из-за этого мы считаем: есть риск, что "Газпром" может отключить газ", – сказала она.

Санду посетовала, что в нынешних условиях сложно найти газ по приемлемым ценам. Поэтому правительство делает все, чтобы не нужно было покупать большие объемы, и частично переводит предприятия на мазут.

По ее словам, Молдова также рассматривает возможность покупки газа у Украины и Румынии.

Контекст:

После вторжения РФ в Украину 24 февраля страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.

5 августа Еврокомиссия утвердила план экономии газа на 15%, чтобы сэкономить топливо "на эту зиму и подготовиться к возможным перебоям с поставками газа из России, которая постоянно использует энергоносители в качестве оружия".

5 сентября газета Financial Times сообщила, что Еврокомиссия подготовила два возможных варианта ограничения цен на газ из России. Согласно проекту, рассматривается возможность ограничить цену на весь импорт из РФ или для определенных стран (в зависимости от степени их энергетической независимости).

В ответ на энергетический шантаж России Европейский союз (ЕС) планирует в течение шести-семи месяцев избавиться от зависимости от российских ископаемых ресурсов. Об этом 8 сентября на пресс-конференции, опубликованной на портале ЕС, заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Теги: Газпром, Украина, Румыния, Молдова, газ, санкции, экономика, политика, Майя Санду
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