Есть риск, что "Газпром" может отключить Молдове газ – Санду

На фоне газовой войны, которую Россия начала с Европой, Молдова оказалась в сложной ситуации, считает президент Фото: Președinția Republicii Moldova / Facebook

На фоне газовой войны, которую Россия начала с Европой, Молдова оказалась в сложной ситуации, считает президент.

"У нас ситуация сложнее, не было инвестиций в энергетическую безопасность страны. Никто не может сказать, сколько будет стоить газ. С 1 октября мы должны перейти на другую формулу по контракту с "Газпромом", и мы должны платить намного меньше, чем платим сейчас. Но из-за этого мы считаем: есть риск, что "Газпром" может отключить газ", – сказала она.

Санду посетовала, что в нынешних условиях сложно найти газ по приемлемым ценам. Поэтому правительство делает все, чтобы не нужно было покупать большие объемы, и частично переводит предприятия на мазут.

По ее словам, Молдова также рассматривает возможность покупки газа у Украины и Румынии.