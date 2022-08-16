"Война в Украине полностью изменила координаты конфликта". Молдова не готова возвращать Приднестровье любой ценой

Вице-премьер Молдовы заявил, что независимость Приднестровья приведет только к большей нестабильности в регионе и не может быть решением Фото: ipn.md

"Во-первых, нам надо понять, что есть Приднестровье, потому что у Кишинева и Тирасполя разные взгляды на географические границы региона. В Тирасполе считают, что Кочиеры, Кошница, Варница и даже Копанка должны быть частью так называемой "Приднестровской молдавской республики". Если вы посмотрите на их карты, то увидите, что, по их мнению, не только территории, контролируемые сейчас неконституционными властями Приднестровья, но и еще восемь населенных пунктов должны стать частью "ПМР", – объяснил вице-премьер.

По его словам, план Тирасполя стать независимым является нереалистичным.

"Война в Украине полностью изменила координаты конфликта, изменила темы, обсуждаемые на переговорах. Независимость может показаться легким решением, но нам бы не хотелось получить по соседству территорию, которая полностью вышла из-под контроля. Независимость Приднестровья не может быть решением, потому что приведет только к большей нестабильности в регионе. Мы сейчас как никогда далеки от любых мыслей и идей федерализации. Мы хотим, чтобы Приднестровский регион был в составе Республики Молдова, но не любой ценой. Ценой не может быть независимость Республики Молдова", – добавил он.

Серебрян подчеркнул, что неразрешенный приднестровский конфликт не помешает евроинтеграции Молдовы.

"Кипр – государство – член ЕС, с очень хорошей экономикой, но ему до сих пор не удается решить эту проблему. Пост вице-премьера по реинтеграции, вероятно, есть и в других, гораздо более сильных странах", – подчеркнул вице-премьер.

По его словам, путь решения приднестровского конфликта станет ясен после окончания войны в Украине.

"Сегодня у нас очень интересная ситуация: мы ищем решения по реинтеграции, а тираспольчане говорят о независимости. Есть две противоположные вещи, и у нас есть дилемма. Мы также говорили с коллегами из ОБСЕ о том, что мы не можем одновременно двигаться в одном направлении. Помимо всех существующих проблем, были созданы или могут быть созданы определенные возможности для поиска политического решения приднестровского дела", – заключил Серебрян.