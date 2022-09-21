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Президент Румынии в Генассамблее ООН: Замороженные конфликты в Черноморском регионе необходимо решать безотлагательно

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Йоханнис: Война против Украины показала, что отсутствие войны не означает мира
Йоханнис: Война против Украины показала, что отсутствие войны не означает мира
Фото: EPA

Затянувшиеся конфликты должны оставаться в мировой повестке дня и быть решены как можно скорее, заявил президент Румынии Клаус Йоханнис. Об этом он сказал 20 сентября на заседании Генеральной Ассамблеи ООН, текст выступления опубликовала пресс-служба Йоханниса.

По его словам, Румыния уже давно выступает за то, чтобы так называемые затянувшиеся или замороженные конфликты оставались в центре повестки дня и страны ООН сосредоточивались на путях их решения.

"Война против Украины научила нас тому, что в таких условиях отсутствие войны не означает мира. Затянувшиеся конфликты, такие, как конфликты в Черноморском регионе, необходимо решать безотлагательно", – подчеркнул Йоханнис.

Он также отметил, что миротворческая деятельность ООН "всегда была инструментом первостепенной важности в обеспечении мира и безопасности".

"Нам необходимо обеспечить, чтобы в соответствии с программой "Действия по поддержанию мира" миротворческие миссии ООН стали более эффективными и способствовали политическому урегулированию конфликтов, ставя права человека в основу своей деятельности", – сказал Йоханнис.

Контекст:

"Все постсоветские затяжные (часто называемые "замороженными") конфликты сосредоточены в Черноморском регионе", – говорилось в опубликованной в 2018 аналитической статье в "Вестнике НАТО". Автор статьи отмечал, что там возникли последние на тот момент "и, вероятно, самые серьезные угрозы архитектуре европейской безопасности, бросающие прямой вызов установленному миропорядку": конфликт России с Грузией в 2008 году, незаконная аннексия Россией Крыма в 2014 году и ее непрекращающиеся действия по дестабилизации востока Украины.

В статье отмечалось, что появляющиеся таким образом "серые зоны" Россия использует в целях политического запугивания новых независимых государств бывшего Советского Союза. Это является вызовом для НАТО, так как эти конфликты могут в значительной мере быстро дестабилизировать весь регион.

Теги: Грузия, Румыния, ООН, война, Черное море, миротворцы, Клаус Йоханнис, Генеральная Ассамблея ООН
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