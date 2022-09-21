Президент Румынии в Генассамблее ООН: Замороженные конфликты в Черноморском регионе необходимо решать безотлагательно

Йоханнис: Война против Украины показала, что отсутствие войны не означает мира Фото: EPA

По его словам, Румыния уже давно выступает за то, чтобы так называемые затянувшиеся или замороженные конфликты оставались в центре повестки дня и страны ООН сосредоточивались на путях их решения.

"Война против Украины научила нас тому, что в таких условиях отсутствие войны не означает мира. Затянувшиеся конфликты, такие, как конфликты в Черноморском регионе, необходимо решать безотлагательно", – подчеркнул Йоханнис.

Он также отметил, что миротворческая деятельность ООН "всегда была инструментом первостепенной важности в обеспечении мира и безопасности".

"Нам необходимо обеспечить, чтобы в соответствии с программой "Действия по поддержанию мира" миротворческие миссии ООН стали более эффективными и способствовали политическому урегулированию конфликтов, ставя права человека в основу своей деятельности", – сказал Йоханнис.