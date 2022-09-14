В Грузии готовы провести референдум о том, стоит ли начать войну против России

Кобахидзе выразил сожаление, что "высокопоставленные чиновники украинского правительства не могут скрыть выраженного желания открыть второй фронт в Грузии".



По мнению Кобахидзе, такие вопросы надо ставить "перед общественностью".



"Мы можем провести опрос, плебисцит, хотят люди открывать второй фронт в Грузии или нет. [...] Люди должны принять решение в этом плане, согласны они с высокопоставленными лицами украинского правительства или они согласны с нашей позицией относительно неоткрытия второго фронта", – сказал Кобахидзе.

Контекст:

12 сентября депутат Верховной рады Украины Федор Вениславский сказал, что у грузинского народа есть уникальная возможность заставить руководство страны "предпринять конкретные шаги и освободить Абхазию и Южную Осетию", поскольку Россия сейчас полностью сосредоточена на Украине, сообщило издание "Sputnik Грузия".

А 2 августа в эфире "24 канала" секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов сказал, что Грузия должна "подниматься и защищать свою страну".