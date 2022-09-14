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В Грузии готовы провести референдум о том, стоит ли начать войну против России

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Грузинское правительство не хочет войны с Россией
Грузинское правительство не хочет войны с Россией
Фото: ЕРА

Грузинские власти готовы провести референдум, чтобы узнать, хочет ли население Грузии воевать с Россией. Об этом 13 сентября заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе, сообщил "Первый канал Грузии".

Кобахидзе выразил сожаление, что "высокопоставленные чиновники украинского правительства не могут скрыть выраженного желания открыть второй фронт в Грузии".

По мнению Кобахидзе, такие вопросы надо ставить "перед общественностью".

"Мы можем провести опрос, плебисцит, хотят люди открывать второй фронт в Грузии или нет. [...] Люди должны принять решение в этом плане, согласны они с высокопоставленными лицами украинского правительства или они согласны с нашей позицией относительно неоткрытия второго фронта", – сказал Кобахидзе.

Контекст:

12 сентября депутат Верховной рады Украины Федор Вениславский сказал, что у грузинского народа есть уникальная возможность заставить руководство страны "предпринять конкретные шаги и освободить Абхазию и Южную Осетию", поскольку Россия сейчас полностью сосредоточена на Украине, сообщило издание "Sputnik Грузия".

А 2 августа в эфире "24 канала" секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов сказал, что Грузия должна "подниматься и защищать свою страну".

Теги: Россия, Украина, Грузия, референдум, население, Ираклий Кобахидзе, Федор Вениславский, Алексей Данилов, власти
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