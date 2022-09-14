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В Грузии местные жители выгнали из маршрутки туристов, крикнувших "слава России". Видео

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Жители Грузии назвали россиян оккупантами
Жители Грузии назвали россиян оккупантами
Фото: batumelebi.ge﻿

В Грузии пассажиры автобуса вступили в перепалку с туристами, которые выкрикивали пророссийские лозунги. Видео происшествия опубликовал в Facebook Batumelebi.ge.

Конфликт произошел в маршрутном автобусе и был снят очевидцами, диалог идет на русском языке.

"Слава России, говорите? Езжайте в свою Россию! Чтобы ноги вашей не было здесь, проклятые оккупанты!" – произносит женщина с грузинским акцентом. 

В ответ россияне говорят о своем праве на точку зрения и о том, что они имеют право на толерантное отношение к ней. 

"Мы имеем право на свое мнение – гласность, свобода слова, все такое", – с иронией отмечает туристка. 

Местные жители эмоционально отреагировали на иронию и начали выгонять российских туристов из салона, к ним подключился и водитель автобуса. Россиян высадили посреди улицы. 

"Уезжайте, оккупанты, вы никому не нужны ни в Европе, ни в Америке, ни в Грузии. Забирайте всех таких гнилых россиян. Путин – х...йло, и вы тоже! Слава Украине! Героям слава!" – слышно на последних кадрах.  

https://www.facebook.com/batumelebi/videos/1432699593884889/

Контекст:

По данным ООН, с начала полномасштабного вторжения России в Украину Грузия приняла более 26 тыс. украинских беженцев.

За Украину воюет около 20 тыс. иностранцев, сообщал в июне грузинский командир Мамука Мамуашвили, который служит в Украине с 2014 года и возглавляет "Грузинский легион" – подразделение интернационального легиона в составе ВСУ. По его словам, наибольшую долю иностранных добровольцев составляют его земляки

Теги: Грузия, видео, конфликт, российские оккупанты
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