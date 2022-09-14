В Грузии местные жители выгнали из маршрутки туристов, крикнувших "слава России". Видео

Конфликт произошел в маршрутном автобусе и был снят очевидцами, диалог идет на русском языке.
"Слава России, говорите? Езжайте в свою Россию! Чтобы ноги вашей не было здесь, проклятые оккупанты!" – произносит женщина с грузинским акцентом.
В ответ россияне говорят о своем праве на точку зрения и о том, что они имеют право на толерантное отношение к ней.
"Мы имеем право на свое мнение – гласность, свобода слова, все такое", – с иронией отмечает туристка.
Местные жители эмоционально отреагировали на иронию и начали выгонять российских туристов из салона, к ним подключился и водитель автобуса. Россиян высадили посреди улицы.
"Уезжайте, оккупанты, вы никому не нужны ни в Европе, ни в Америке, ни в Грузии. Забирайте всех таких гнилых россиян. Путин – х...йло, и вы тоже! Слава Украине! Героям слава!" – слышно на последних кадрах.
По данным ООН, с начала полномасштабного вторжения России в Украину Грузия приняла более 26 тыс. украинских беженцев.
За Украину воюет около 20 тыс. иностранцев, сообщал в июне грузинский командир Мамука Мамуашвили, который служит в Украине с 2014 года и возглавляет "Грузинский легион" – подразделение интернационального легиона в составе ВСУ. По его словам, наибольшую долю иностранных добровольцев составляют его земляки