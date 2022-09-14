В Грузии местные жители выгнали из маршрутки туристов, крикнувших "слава России". Видео

Конфликт произошел в маршрутном автобусе и был снят очевидцами, диалог идет на русском языке.

"Слава России, говорите? Езжайте в свою Россию! Чтобы ноги вашей не было здесь, проклятые оккупанты!" – произносит женщина с грузинским акцентом.

В ответ россияне говорят о своем праве на точку зрения и о том, что они имеют право на толерантное отношение к ней.

"Мы имеем право на свое мнение – гласность, свобода слова, все такое", – с иронией отмечает туристка.

Местные жители эмоционально отреагировали на иронию и начали выгонять российских туристов из салона, к ним подключился и водитель автобуса. Россиян высадили посреди улицы.

"Уезжайте, оккупанты, вы никому не нужны ни в Европе, ни в Америке, ни в Грузии. Забирайте всех таких гнилых россиян. Путин – х...йло, и вы тоже! Слава Украине! Героям слава!" – слышно на последних кадрах.