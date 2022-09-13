В Грузии шахматы стали обязательным предметом в школе

По данным ведомства, с нового учебного года, который начинается в Грузии 15 сентября, учиться по новому курсу начнут все первоклассники.

Летом минобразования в сотрудничестве с Федерацией шахмат провело переподготовку 4 тыс. профильных педагогов, говорится в сообщении. Процессом руководила группа тренеров, состоящая из международных гроссмейстеров и мастеров.

Министр образования и науки Михаил Чхенкели, инициировавший эту программу, отметил, что школьный курс будет развивать "аналитическое, логическое, критическое мышление и навыки решения практических задач", пишет Sova.news.