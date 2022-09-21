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"Российское вторжение терпит неудачу". Трасс и фон дер Ляйен сделали совместное заявление

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Глава Еврокомиссии и премьер-министр Великобритании провели встречу в Нью-Йорке
Глава Еврокомиссии и премьер-министр Великобритании провели встречу в Нью-Йорке
Фото: Liz Truss / Twitter

Объявление президентом России Владимиром Путиным частичной мобилизации в РФ свидетельствует о том, что российское вторжение в Украину "терпит неудачу". Об этом говорится в совместном заявлении премьер-министра Великобритании Лиз Трасс и главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, опубликованном 21 сентября на сайте ЕК.

Фон дер Ляйен и Трасс встретились в Нью-Йорке, где проходит сессия Генассамблеи ООН.

В Twitter Трасс отметила, что результаты "референдумов", которые РФ хочет провести на оккупированных территориях Украины, не будут признаны.

"Призывы Путина к мобилизации – верный признак того, что его варварское вторжение провалилось. Любые бутафорские референдумы на территории Украины не будут признаны. Фон дер Ляйен и я – единомышленники в нашем стремлении поддерживать Украину столько, сколько потребуется", – написала она.

Объявление Путиным частичной мобилизации в России является "признаком слабости", отметила в Twitter глава Еврокомиссии.

"Мы осуждаем действия Путина и согласны с тем, что его призывы к мобилизации части населения являются признаком слабости. Вторжение России терпит неудачу", – написала фон дер Ляйен.


Контекст:

21 сентября Путин подписал указ о проведении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. В этой же речи он заявил о готовности применить ядерное оружиеОн сказал, что при угрозе территориальной целостности России она готова использовать все имеющиеся у нее средства защитыПо его словам, страны Запада устроили "ядерный шантаж" в отношении РФ. Также Путин заявил, что Россия признает результаты так называемых референдумов на оккупированных территориях Украины.

Во время выступления на Генассамблее ООН президент США Джо Байден заявил, что Россия бесстыдно нарушила основы Устава организации.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя мобилизацию в РФ, заявил, что Путин "хочет утопить Украину в крови, но также в крови своих солдат". А о возможности ядерного удара сказал, что не верит, что РФ применит ядерное оружиеВ то же время Зеленский отметил, что "нельзя заглянуть ему в голову", поэтому риски, что ядерный удар может произойти, есть.

Теги: Россия, Украина, ООН, Великобритания, Еврокомиссия, мобилизация, Владимир Зеленский, Урсула фон дер Ляйен, российская агрессия, война России против Украины, Лиз Трасс
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