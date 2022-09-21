"Российское вторжение терпит неудачу". Трасс и фон дер Ляйен сделали совместное заявление

Фон дер Ляйен и Трасс встретились в Нью-Йорке, где проходит сессия Генассамблеи ООН.
В Twitter Трасс отметила, что результаты "референдумов", которые РФ хочет провести на оккупированных территориях Украины, не будут признаны.
"Призывы Путина к мобилизации – верный признак того, что его варварское вторжение провалилось. Любые бутафорские референдумы на территории Украины не будут признаны. Фон дер Ляйен и я – единомышленники в нашем стремлении поддерживать Украину столько, сколько потребуется", – написала она.
Putin's calls for mobilisation are a sure sign his barbaric invasion is failing.— Liz Truss (@trussliz) September 21, 2022
Any sham referendums in Ukrainian territory will not be recognised. @vonderleyen and I are united in our commitment to supporting Ukraine for as long as it takes. pic.twitter.com/OYuSrNCxbU
Объявление Путиным частичной мобилизации в России является "признаком слабости", отметила в Twitter глава Еврокомиссии.
"Мы осуждаем действия Путина и согласны с тем, что его призывы к мобилизации части населения являются признаком слабости. Вторжение России терпит неудачу", – написала фон дер Ляйен.
Good discussion with Prime Minister @trussliz on EU-UK relations and Russia's invasion of Ukraine.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 21, 2022
We condemn Putin’s actions and agree that his calls to mobilise parts of the population are a sign of weakness.
Russia's invasion is failing. pic.twitter.com/b1Q3oZVmMn
21 сентября Путин подписал указ о проведении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. В этой же речи он заявил о готовности применить ядерное оружие. Он сказал, что при угрозе территориальной целостности России она готова использовать все имеющиеся у нее средства защиты. По его словам, страны Запада устроили "ядерный шантаж" в отношении РФ. Также Путин заявил, что Россия признает результаты так называемых референдумов на оккупированных территориях Украины.
Во время выступления на Генассамблее ООН президент США Джо Байден заявил, что Россия бесстыдно нарушила основы Устава организации.
Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя мобилизацию в РФ, заявил, что Путин "хочет утопить Украину в крови, но также в крови своих солдат". А о возможности ядерного удара сказал, что не верит, что РФ применит ядерное оружие. В то же время Зеленский отметил, что "нельзя заглянуть ему в голову", поэтому риски, что ядерный удар может произойти, есть.