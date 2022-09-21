"Российское вторжение терпит неудачу". Трасс и фон дер Ляйен сделали совместное заявление

Фон дер Ляйен и Трасс встретились в Нью-Йорке, где проходит сессия Генассамблеи ООН.

В Twitter Трасс отметила, что результаты "референдумов", которые РФ хочет провести на оккупированных территориях Украины, не будут признаны.

"Призывы Путина к мобилизации – верный признак того, что его варварское вторжение провалилось. Любые бутафорские референдумы на территории Украины не будут признаны. Фон дер Ляйен и я – единомышленники в нашем стремлении поддерживать Украину столько, сколько потребуется", – написала она.

Putin's calls for mobilisation are a sure sign his barbaric invasion is failing.



Any sham referendums in Ukrainian territory will not be recognised. @vonderleyen and I are united in our commitment to supporting Ukraine for as long as it takes. pic.twitter.com/OYuSrNCxbU — Liz Truss (@trussliz) September 21, 2022

Объявление Путиным частичной мобилизации в России является "признаком слабости", отметила в Twitter глава Еврокомиссии.

"Мы осуждаем действия Путина и согласны с тем, что его призывы к мобилизации части населения являются признаком слабости. Вторжение России терпит неудачу", – написала фон дер Ляйен.

Good discussion with Prime Minister @trussliz on EU-UK relations and Russia's invasion of Ukraine.



We condemn Putin’s actions and agree that his calls to mobilise parts of the population are a sign of weakness.



Russia's invasion is failing. pic.twitter.com/b1Q3oZVmMn — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 21, 2022



