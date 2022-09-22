Глава Херсонской ОВА: Есть риск, что "частичная мобилизация" будет проходить и на оккупированных территориях. Эвакуируйтесь, пока есть возможность

"В связи с последними событиями и заявлениями руководства России относительно проведения псевдореферендума и объявления "частичной мобилизации" хочу еще раз обратиться к херсонцам, которые остаются в оккупации, – эвакуируйтесь. Есть большой риск, что так называемая "частичная мобилизация" будет проходить и на оккупированных территориях", – подчеркнул Янушевич.
По его словам, в "особой группе риска" находятся мужчины, которые получили российские паспорта или предоставили оккупантам свои персональные данные.
"От врага можно ожидать чего угодно, и в данной ситуации разумнее всего, что можно сделать, – выехать на подконтрольную Украине территорию, пока оккупанты окончательно не лишили вас такой возможности", – отметил глава ОВА.
Он также добавил, что граждане, у которых нет возможности эвакуироваться самостоятельно, могут обратиться за помощью по телефону 0-800-330-951 или написать в чат-бот.
Утром 21 сентября президент РФ Владимир Путин в видеообращении заявил, что подписал указ о проведении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. В этой же речи он сказал, что РФ признает результаты "референдумов" на оккупированных территориях Украины и объявил о готовности применить ядерное оружие.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. По его словам, мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт.
До сих пор в России проводили скрытую мобилизацию. По данным СМИ и правозащитников, на войну в Украине вербуют заключенных в колониях, обвиняемых, находящихся в СИЗО, бездомных. На российских рекрутинговых сайтах массово размещали объявления о наборе контрактников в армию РФ.
Также оккупанты устроили принудительную мобилизацию на временно захваченных ими территориях Донецкой и Луганской областей, об этом неоднократно сообщала украинская разведка.