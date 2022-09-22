Глава Херсонской ОВА: Есть риск, что "частичная мобилизация" будет проходить и на оккупированных территориях. Эвакуируйтесь, пока есть возможность

Янушевич заявил, что от оккупантов можно ожидать чего угодно Фото: ЕРА

"В связи с последними событиями и заявлениями руководства России относительно проведения псевдореферендума и объявления "частичной мобилизации" хочу еще раз обратиться к херсонцам, которые остаются в оккупации, – эвакуируйтесь. Есть большой риск, что так называемая "частичная мобилизация" будет проходить и на оккупированных территориях", – подчеркнул Янушевич.

По его словам, в "особой группе риска" находятся мужчины, которые получили российские паспорта или предоставили оккупантам свои персональные данные.

"От врага можно ожидать чего угодно, и в данной ситуации разумнее всего, что можно сделать, – выехать на подконтрольную Украине территорию, пока оккупанты окончательно не лишили вас такой возможности", – отметил глава ОВА.

Он также добавил, что граждане, у которых нет возможности эвакуироваться самостоятельно, могут обратиться за помощью по телефону 0-800-330-951 или написать в чат-бот.