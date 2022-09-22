Украина, Польша и Великобритания обсудили противодействие агрессии РФ в связи с объявлением Путиным частичной мобилизации

Министры скоординировали шаги по противодействию агрессии России в контексте объявления частичной мобилизации россиян для продолжения войны против Украины.

Также было принято совместное заявление – в нем отмечается, что министры договорились продолжать поддержку Украины со стороны Польши и Великобритании и разработать предложения по долговременной поддержке Украины, чтобы помочь ей предупреждать и отражать будущие нападения со стороны РФ.

Кроме того, министры договорились развивать трехстороннее сотрудничество, в частности укреплять оборонные возможности трех стран и восточного фланга НАТО.

Утром 21 сентября Путин в видеообращении заявил, что подписал указ о проведении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. В этой же речи он заявил о готовности применить ядерное оружие.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. Он утверждал, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт.