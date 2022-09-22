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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина, Польша и Великобритания обсудили противодействие агрессии РФ в связи с объявлением Путиным частичной мобилизации

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Министры договорились продолжать поддержку Украины со стороны Польши и Великобритании
Министры договорились продолжать поддержку Украины со стороны Польши и Великобритании
Фото: gov.pl

Министры иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, Польши Збигнев Рау и Великобритании Джеймс Клеверли встретились в Нью-Йорке в трехстороннем формате. Об этом 22 сентября сообщила пресс-служба МИД Украины.

Министры скоординировали шаги по противодействию агрессии России в контексте объявления частичной мобилизации россиян для продолжения войны против Украины.

Также было принято совместное заявление – в нем отмечается, что министры договорились продолжать поддержку Украины со стороны Польши и Великобритании и разработать предложения по долговременной поддержке Украины, чтобы помочь ей предупреждать и отражать будущие нападения со стороны РФ.

Кроме того, министры договорились развивать трехстороннее сотрудничество, в частности укреплять оборонные возможности трех стран и восточного фланга НАТО.

Утром 21 сентября Путин в видеообращении заявил, что подписал указ о проведении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. В этой же речи он заявил о готовности применить ядерное оружие.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. Он утверждал, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт.

Контекст:

Президент Польши Анджей Дуда 9 июня заявил, что его страна уже передала Украине вооружение на $2 млрд. По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, Польша занимает второе место в мире по вопросам предоставления помощи Украине и помогает держать фронт.

В начале июня Украина и Польша подписали ряд соглашений о сотрудничестве в разных сферах, включая военно-оборонный комплекс.

Великобритания планирует в 2022 году выделить Украине £3 млрд на оборону и восстановление. £2,3 млрд из них должны быть использованы для финансирования военных контрактов, определенных правительством Украины, а остальные £700 млн пойдут на проекты по реконструкции инфраструктуры страны.

25 августа Великобритания подписала план помощи Украине в восстановлении транспорта, в том числе аэропортов и морских портов.

Теги: Россия, Украина, МИД, Польша, Великобритания, МИД Украины, Нью-Йорк, мобилизация, Дмитрий Кулеба, Збигнев Рау, Джеймс Клеверли
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