Великобритания подписала план помощи Украине в восстановлении транспорта, в том числе аэропортов и морских портов

В рамках плана Великобритания отправит бригады для ремонта путей, по которым идет экспорт продовольствия Фото: ЕРА

Он предусматривает, что Украина получит экспертную поддержку специалистов для реконструкции аэропортов и взлетно-посадочных полос, а также морских и речных портов, поврежденных обстрелами.

В документе оговорено обучение авиадиспетчеров, сотрудников службы авиационной безопасности и персонала аэропортов.

Также Великобритания направит пять групп специалистов по ремонту транспортной инфраструктуры, которая сейчас задействована в экспорте украинского продовольствия.

В сообщении британского правительства министр транспорта Грант Шаппс уточнил, на что будут потрачены £10 млн для "Укрзалізниці", о предоставлении которых было объявлено на саммите G7.

На них планируется закупить оборудование для ремонта мостов и прокладки тоннелей, ручной инструмент и более 120 контейнеров для перевозки зерна.