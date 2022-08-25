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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Великобритания подписала план помощи Украине в восстановлении транспорта, в том числе аэропортов и морских портов

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В рамках плана Великобритания отправит бригады для ремонта путей, по которым идет экспорт продовольствия
В рамках плана Великобритания отправит бригады для ремонта путей, по которым идет экспорт продовольствия
Фото: ЕРА

Министерство транспорта Великобритании и Министерство инфраструктуры Украины согласовали план восстановления поврежденной войной транспортной инфраструктуры. Об этом сообщается на сайте британского правительства.

Он предусматривает, что Украина получит экспертную поддержку специалистов для реконструкции аэропортов и взлетно-посадочных полос, а также морских и речных портов, поврежденных обстрелами.

В документе оговорено обучение авиадиспетчеров, сотрудников службы авиационной безопасности и персонала аэропортов.

Также Великобритания направит пять групп специалистов по ремонту транспортной инфраструктуры, которая сейчас задействована в экспорте украинского продовольствия. 

В сообщении британского правительства министр транспорта Грант Шаппс уточнил, на что будут потрачены £10 млн для "Укрзалізниці", о предоставлении которых было объявлено на саммите G7.

На них планируется закупить оборудование для ремонта мостов и прокладки тоннелей, ручной инструмент и более 120 контейнеров для перевозки зерна.

Контекст:

3 августа стало известно, что Великобритания планирует выделить Украине £3 млрд на оборону и восстановление. £2,3 млрд из них должны быть использованы для финансирования военных контрактов, определенных правительством Украины, а остальные £700 млн пойдут на проекты по реконструкции инфраструктуры страны.

Теги: транспорт, Великобритания, Укрзалізниця, аэропорт, Министерство инфраструктуры, война России против Украины, восстановление
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