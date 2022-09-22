В Луганской области оккупанты забирают для мобилизации всех, кого могут найти – Гайдай

Он отметил, что войска РФ "зарываются" и подтягивают резервы со стороны Сватового и Троицкого.
"Рашисты в плохом настроении из-за проваленной "могилизации", "пушечного мяса" почти нет, ждут пополнения после объявленной президентом России Владимиром Путиным "частичной пакетизации" в России", – заявил Гайдай.
По его словам, несмотря на освобождение, Белогоровка до сих пор находится под постоянными обстрелами российских захватчиков.
Гайдай напомнил, что Луганская область никогда не была под полным контролем российских войск, и псевдореферендум захватчики собираются проводить только на части территорий области, "а не как они заявляют о полной оккупации".
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
28 мая Генштаб ВСУ сообщал, что в РФ проводится скрытая мобилизация.
Утром 21 сентября Путин в видеообращении заявил, что подписал указ о проведении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. В этой же речи он заявил о готовности применить ядерное оружие.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. Он утверждал, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт.