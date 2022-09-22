В Луганской области оккупанты забирают для мобилизации всех, кого могут найти – Гайдай

На оккупированных территориях Луганской области мобилизация не частичная, забирают всех мужчин, рассказал Гайдай Фото: Сергій Гайдай / Facebook

Он отметил, что войска РФ "зарываются" и подтягивают резервы со стороны Сватового и Троицкого.

"Рашисты в плохом настроении из-за проваленной "могилизации", "пушечного мяса" почти нет, ждут пополнения после объявленной президентом России Владимиром Путиным "частичной пакетизации" в России", – заявил Гайдай.

По его словам, несмотря на освобождение, Белогоровка до сих пор находится под постоянными обстрелами российских захватчиков.

Гайдай напомнил, что Луганская область никогда не была под полным контролем российских войск, и псевдореферендум захватчики собираются проводить только на части территорий области, "а не как они заявляют о полной оккупации".