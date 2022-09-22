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Из-за объявленной мобилизации Израиль активизирует вывоз евреев из России

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С начала полномасштабного вторжения из РФ выехали более 20,5 тыс. евреев
С начала полномасштабного вторжения из РФ выехали более 20,5 тыс. евреев
Фото: ЕРА

Премьер-министр Израиля Яир Лапид попросил авиакомпанию El Al увеличить количество рейсов из России после объявления частичной мобилизации. Об этом 21 сентября сообщил портал NEWSru.co.il.

Также он поручил правительству принимать больше иммигрантов, приняв меры для выдачи виз и размещения по прибытию.

"Премьер-министр Яир Лапид поручил нам принять новых иммигрантов из РФ. Это потребует оценки на многих уровнях, от перелетов до въездных виз и приема в стране", – цитирует Israel Hayom генерального директора министерства иностранных дел Израиля Алона Ушпиза.

Высокопоставленный чиновник в комментарии The Times of Israel осудил решение президента РФ Владимира Путина мобилизовать 300 тыс. резервистов для войны в Украине. 

"Мы очень четко осудили такие инциденты, как Буча. Этот [призыв] дополнительных 300 тыс. солдат – для дальнейшего углубления войны, которая не должна была произойти с самого начала. То же самое, конечно, относится и к угрозам применения ядерного оружия", – отметил он.

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения  в Украину из РФ уехал около 20,5 тыс. евреев, об этом 17 августа сообщила "BBC News Україна". Как сообщает телерадиокомпания, большинство евреев выступают против войны и, находясь в России, больше "не чувствуют себя в безопасности".

Россию покинул также главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт. 

Теги: Россия, Израиль, евреи, эмиграция, Яир Лапид
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