Из-за объявленной мобилизации Израиль активизирует вывоз евреев из России

С начала полномасштабного вторжения из РФ выехали более 20,5 тыс. евреев Фото: ЕРА

Также он поручил правительству принимать больше иммигрантов, приняв меры для выдачи виз и размещения по прибытию.

"Премьер-министр Яир Лапид поручил нам принять новых иммигрантов из РФ. Это потребует оценки на многих уровнях, от перелетов до въездных виз и приема в стране", – цитирует Israel Hayom генерального директора министерства иностранных дел Израиля Алона Ушпиза.

Высокопоставленный чиновник в комментарии The Times of Israel осудил решение президента РФ Владимира Путина мобилизовать 300 тыс. резервистов для войны в Украине.

"Мы очень четко осудили такие инциденты, как Буча. Этот [призыв] дополнительных 300 тыс. солдат – для дальнейшего углубления войны, которая не должна была произойти с самого начала. То же самое, конечно, относится и к угрозам применения ядерного оружия", – отметил он.