Ходжес заявил, что США могут уничтожить Черноморский флот РФ, если Россия применит ядерное оружие в Украине

По его оценке, ответный удар США может быть произведен без использования ядерного оружия. Америка может попытаться "уничтожить Черноморский флот или разрушить российские базы в Крыму", считает Ходжес.
Он считает маловероятным, что президент РФ Владимир Путин отдаст приказ о применении ядерного оружия в Украине.
Использование любого стратегического оружия массового поражения встретит быструю и жесткую реакцию со стороны президента США Джо Байдена, заявил американский генерал.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
21 сентября Путин в своем обращении заявил о готовности применить ядерное оружие. Он сказал, что при угрозе территориальной целостности России она готова использовать все имеющиеся у нее средства защиты. По его словам, страны Запада устроили "ядерный шантаж" в отношении РФ.
Говоря о возможности ядерного удара президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие. В то же время президент отметил, что "нельзя заглянуть Путину в голову", поэтому риски, что ядерный удар может быть нанесен, есть.
Главное управление разведки Минобороны Украины не исключает применение Россией ядерного оружия. В ведомстве подчеркивают, что такие действия смогут иметь последствия и для других стран.