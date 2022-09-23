Ходжес заявил, что США могут уничтожить Черноморский флот РФ, если Россия применит ядерное оружие в Украине

По его оценке, ответный удар США может быть произведен без использования ядерного оружия. Америка может попытаться "уничтожить Черноморский флот или разрушить российские базы в Крыму", считает Ходжес.

Он считает маловероятным, что президент РФ Владимир Путин отдаст приказ о применении ядерного оружия в Украине.

Использование любого стратегического оружия массового поражения встретит быструю и жесткую реакцию со стороны президента США Джо Байдена, заявил американский генерал.

Война России против Украины. Главное (обновляется)