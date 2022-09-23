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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ходжес заявил, что США могут уничтожить Черноморский флот РФ, если Россия применит ядерное оружие в Украине

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Ходжес считает маловероятным, что Путин отдаст приказ о применении ядерного оружия в Украине
Ходжес считает маловероятным, что Путин отдаст приказ о применении ядерного оружия в Украине
Фото: ЕРА

Бывший командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес заявил 21 сентября в комментарии Daily Mail, что США нанесут разрушительный удар по вооруженным силам РФ, если Россия применит ядерное оружие в Украине.

По его оценке, ответный удар США может быть произведен без использования ядерного оружия. Америка может попытаться "уничтожить Черноморский флот или разрушить российские базы в Крыму", считает Ходжес. 

Он считает маловероятным, что президент РФ Владимир Путин отдаст приказ о применении ядерного оружия в Украине. 

Использование любого стратегического оружия массового поражения встретит быструю и жесткую реакцию со стороны президента США Джо Байдена, заявил американский генерал. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

21 сентября Путин в своем обращении заявил о готовности применить ядерное оружие. Он сказал, что при угрозе территориальной целостности России она готова использовать все имеющиеся у нее средства защиты. По его словам, страны Запада устроили "ядерный шантаж" в отношении РФ.

Говоря о возможности ядерного удара президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие. В то же время президент отметил, что "нельзя заглянуть Путину в голову", поэтому риски, что ядерный удар может быть нанесен, есть.

Главное управление разведки Минобороны Украины не исключает применение Россией ядерного оружия. В ведомстве подчеркивают, что такие действия смогут иметь последствия и для других стран.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Владимир Путин, США, ядерное оружие, Джо Байден, Черноморский флот РФ, Бен Ходжес, война России против Украины
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