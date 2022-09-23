Ядерные угрозы Путина не повлияют на помощь США Украине – Пентагон

"Что касается заявлений, исходящих из России, это не влияет на обязательство ведомства продолжать работу с нашими международными партнерами и нашими союзниками по оказанию Украине поддержки, в которой она нуждается в борьбе за защиту своей страны", – сказал он.
Райдер добавил, что угрозы Путина не повлияют на обсуждение видов военной помощи, которую предоставят США.
"Мы продолжим эти разговоры и будем продолжать думать не только о том, что им нужно в среднесрочной и долгосрочной перспективе, но и о том, что им нужно сейчас", — сказал Райдер.
21 сентября Путин в своем обращении заявил о готовности применить ядерное оружие. Он сказал, что при угрозе территориальной целостности России она готова использовать все имеющиеся у нее средства защиты. По его словам, страны Запада устроили "ядерный шантаж" в отношении РФ.
Говоря о возможности ядерного удара президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие. В то же время президент отметил, что "нельзя заглянуть Путину в голову", поэтому риски, что ядерный удар может быть нанесен, есть.
ГУР Украины не исключает применение ядерного оружия Россией. В ведомстве подчеркивают, что такие действия согут иметь последствия и для других стран.