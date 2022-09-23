Ядерные угрозы Путина не повлияют на помощь США Украине – Пентагон

В Пентагоне говорят, что угрозы Путина не повлияют на обсуждение видов военной помощи, которую предоставят США Украине Фото: depositphotos.com

"Что касается заявлений, исходящих из России, это не влияет на обязательство ведомства продолжать работу с нашими международными партнерами и нашими союзниками по оказанию Украине поддержки, в которой она нуждается в борьбе за защиту своей страны", – сказал он.

Райдер добавил, что угрозы Путина не повлияют на обсуждение видов военной помощи, которую предоставят США.

"Мы продолжим эти разговоры и будем продолжать думать не только о том, что им нужно в среднесрочной и долгосрочной перспективе, но и о том, что им нужно сейчас", — сказал Райдер.