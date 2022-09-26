Блинкен заявил, что США призвали Россию прекратить "пустые разговоры" о ядерном оружии: Последствия будут ужасающими

Блинкен назвал заявления президента РФ Владимира Путина о возможных ядерных ударах "безответственными" и подчеркнул, что США как публично, так и в частном порядке обращались к России с просьбой прекратить "пустые разговоры о ядерном оружии".
Он назвал очень важным то, чтобы "Москва услышала от нас и узнала от нас", что последствия применения ядерного оружия будут ужасающими. По словам главы Госдепа США, Соединенные Штаты "очень четко дали это понять". Госсекретарь указал, что, к сожалению, последствия применения яжерного оружия могут быть "ужасающими" не только для страны-агрессора, но и для других государств.
Блинкен назвал проблемой и ахиллесовой пятой всех автократий (в данном случае – России) отсутствие в системе власти человека, который мог бы сказать Путину, что тот поступает неправильно – в частности, из-за такой ситуации РФ попала "в тот бардак, в котором находится".
Госсекретарь США, таким образом, не уверен, что в Кремле есть кто-нибудь, кто может сказать Путину "нет", если тот решит применить ядерное оружие. Он уточнил, что в Кремле есть субординация, а работает она или нет – "посмотрим".
Также Блинкен подтвердил, что Вашингтон разработал план на случай, если Россия применит ядерное оружие. Детали этого плана он не посчитал возможным раскрывать, добавив, что США делают все возможное, чтобы сплотить другие страны, чтобы оказать давление на Россию, и полны решимости остановить войну в Украине.
21 сентября Путин в своем обращении заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. По его словам, страны Запада устроили "ядерный шантаж" в отношении РФ. В этом же обращении Путин сказал, что Россия поддержит "референдумы" о вхождении оккупированных территорий Украины в состав РФ и признает их результаты.
Лавров сказал, что ядерная доктрина РФ после псевдореферендумов будет распространяться и на оккупированные ею территории.
Говоря о возможности ядерного удара, Зеленский заявил, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие. В то же время президент отметил, что "нельзя заглянуть Путину в голову", поэтому риски, что ядерный удар может быть нанесен, есть. Главное управление разведки Минобороны Украины не исключило применение Россией ядерного оружия. В ведомстве подчеркнули, что такие действия смогут иметь последствия и для других стран.
22 сентября The Washington Post сообщило: между администрацией президента США Джо Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины. Эту информацию подтвердил позже советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.