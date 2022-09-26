Блинкен заявил, что США призвали Россию прекратить "пустые разговоры" о ядерном оружии: Последствия будут ужасающими

Блинкен назвал заявления президента РФ Владимира Путина о возможных ядерных ударах "безответственными" и подчеркнул, что США как публично, так и в частном порядке обращались к России с просьбой прекратить "пустые разговоры о ядерном оружии".

Он назвал очень важным то, чтобы "Москва услышала от нас и узнала от нас", что последствия применения ядерного оружия будут ужасающими. По словам главы Госдепа США, Соединенные Штаты "очень четко дали это понять". Госсекретарь указал, что, к сожалению, последствия применения яжерного оружия могут быть "ужасающими" не только для страны-агрессора, но и для других государств.

Блинкен назвал проблемой и ахиллесовой пятой всех автократий (в данном случае – России) отсутствие в системе власти человека, который мог бы сказать Путину, что тот поступает неправильно – в частности, из-за такой ситуации РФ попала "в тот бардак, в котором находится".

Госсекретарь США, таким образом, не уверен, что в Кремле есть кто-нибудь, кто может сказать Путину "нет", если тот решит применить ядерное оружие. Он уточнил, что в Кремле есть субординация, а работает она или нет – "посмотрим".

Также Блинкен подтвердил, что Вашингтон разработал план на случай, если Россия применит ядерное оружие. Детали этого плана он не посчитал возможным раскрывать, добавив, что США делают все возможное, чтобы сплотить другие страны, чтобы оказать давление на Россию, и полны решимости остановить войну в Украине.