Лавров заявил, что ядерная доктрина РФ будет распространяться и на незаконно аннексированные ею территории

Когда Лаврова просили о третьей мировой войне и российской ядерной доктрине, он заявил, что не хочет "заниматься какими-то мрачными прогнозами" Фото: ЕРА

Трансляцию вели в аккаунте российского внешнеполитического ведомства в RuTube.

Российский пропагандист из канала "Звезда" спросил у Лаврова, будет ли ядерная доктрина РФ распространяться на захваченные регионы Украины в случае "успешного проведения" там "референдумов" по присоединению к РФ.

Он отметил, что у РФ по этой доктрине появятся "основания" для применения ядерного оружия в случае "нападения теперь уже на ее территорию". Пропагандист спросил, как в РФ относятся к заявлениям США относительно ответа на такие действия РФ, а также – не переходит ли конфликт между РФ и Украиной в третью мировую войну.

"Вся территория Российской Федерации, которая закреплена и дополнительно может быть закреплена в конституции РФ, безусловно находится под полной защитой государства, это абсолютно естественно. Все законы, доктрины, концепции, стратегии Российской Федерации распространяются на всю ее территорию", – ответил Лавров.

Он заявил, что не хочет "заниматься какими-то мрачными прогнозами".

"Я не слышал, что США грозят каким-то ударом, я слышал, что президент [США Джо] Байден заявил, что в случае проведения референдумов и принятия их результатов, Россию ждут очередные санкции "из ада", или еще откуда-то... Если был угрожающий тезис выдвинут, что Россия получит удар, я ознакомлюсь с этим текстом, я не был в курсе, что США и Украина являются союзниками, связанными такой опасной цепью", – добавил глава МИД РФ.