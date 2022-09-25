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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Лавров заявил, что ядерная доктрина РФ будет распространяться и на незаконно аннексированные ею территории

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Когда Лаврова просили о третьей мировой войне и российской ядерной доктрине, он заявил, что не хочет "заниматься какими-то мрачными прогнозами"
Когда Лаврова просили о третьей мировой войне и российской ядерной доктрине, он заявил, что не хочет "заниматься какими-то мрачными прогнозами"
Фото: ЕРА

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 24 сентября в ходе пресс-конференции в Нью-Йорке (он выступил в Генеральной ассамблее ООН в этот день) заявил, что все российские доктрины, в том числе ядерная, будут распространяться на "всю территорию" РФ, в том числе – на незаконно аннексированные РФ территории.

Трансляцию вели в аккаунте российского внешнеполитического ведомства в RuTube.

Российский пропагандист из канала "Звезда" спросил у Лаврова, будет ли ядерная доктрина РФ распространяться на  захваченные регионы Украины в случае "успешного проведения" там "референдумов" по присоединению к РФ.

Он отметил, что у РФ по этой доктрине появятся "основания" для применения ядерного оружия в случае "нападения теперь уже на ее территорию". Пропагандист спросил, как в РФ относятся к заявлениям США относительно ответа на такие действия РФ, а также – не переходит ли конфликт между РФ и Украиной в третью мировую войну. 

"Вся территория Российской Федерации, которая закреплена и дополнительно может быть закреплена в конституции РФ, безусловно находится под полной защитой государства, это абсолютно естественно. Все законы, доктрины, концепции, стратегии Российской Федерации распространяются на всю ее территорию", – ответил Лавров. 

Он заявил, что не хочет "заниматься какими-то мрачными прогнозами". 

"Я не слышал, что США грозят каким-то ударом, я слышал, что президент [США Джо] Байден заявил, что в случае проведения референдумов и принятия их результатов, Россию ждут очередные санкции "из ада", или еще откуда-то... Если был угрожающий тезис выдвинут, что Россия получит удар, я ознакомлюсь с этим текстом, я не был в курсе, что США и Украина являются союзниками, связанными такой опасной цепью", – добавил глава МИД РФ. 

Контекст:

21 сентября Путин в своем обращении заявил о готовности применить ядерное оружие. Он сказал, что при угрозе территориальной целостности России она готова использовать все имеющиеся у нее средства защиты. По его словам, страны Запада устроили "ядерный шантаж" в отношении РФ. В этом же обращении Путин сказал, что Россия поддержит "референдумы" о вхождении оккупированных территорий Украины в состав РФ и признает их результаты.

23 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей начались пятидневные псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России. Жители оккупированных регионов первые четыре дня "голосуют" "на дому" – под присмотром вооруженных лиц, на улицах и на рынках; "участки" откроются 27 сентября. По информации "Медузы", оккупанты объявят, что 90% людей за "присоединение" к РФ.

Говоря о возможности ядерного удара, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие. В то же время президент отметил, что "нельзя заглянуть Путину в голову", поэтому риски, что ядерный удар может быть нанесен, есть. Главное управление разведки Минобороны Украины не исключило применение Россией ядерного оружия. В ведомстве подчеркнули, что такие действия смогут иметь последствия и для других стран.

22 сентября The Washington Post сообщило: между администрацией президента США Джо Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: ООН, ядерное оружие, референдум, Сергей Лавров, МИД России, Генеральная Ассамблея ООН
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