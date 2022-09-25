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Невзлин: Путин, конечно, блефует. Он загнан в угол, но не будет убивать себя, – в этом нет смысла

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Невзлин: Путин трусливый и жить хочет явно
Невзлин: Путин трусливый и жить хочет явно
Фото: ЕРА

В интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман российско-израильский бизнесмен, один из бывших руководителей нефтяной компании ЮКОС Леонид Невзлин прокомментировал угрозы президента РФ Владимира Путина о возможном применении ядерного оружия.

"Когда играешь в покер с шулером, то всегда предполагаешь, что он блефует. Когда Путин сказал в конце фразу: "И я не блефую", – это означает, что он блефует. Поэтому мое мнение, зная образ этого параноика, а скорее психопата: он, конечно, блефует", – подчеркнул Невзлин.

Собеседник отметил, что Путин загнан в угол, но вряд ли он готов идти до конца.

"Да, он загнан в угол. Но прыгнуть так, чтобы убить себя, я не вижу никакого смысла. Потому что он не увидит плодов своей плюралистической деятельности по изменению мира к лучшему против "агрессивного", "авторитарного" Запада. Он же у нас устанавливает новый мировой порядок. Поэтому смысла в этом тоже нет для него. Он трусливый и жить хочет явно. Даже если он будет сидеть за решеткой, он предпочтет жить, чем умереть", – сказал Невзлин.

Он убежден, что Путин понимает, насколько сильно он рискует получить ответный удар от стран Запад в ответ на применение ядерного оружия. 

"Я думаю, он понимает, что любой удар, который он нанесет, будет отвечен другим ударом, который будет значительно сильнее и мощнее. Потому что он не оставляет выбора. Мне кажется, если он правильно считывал выступление [президента США Джо] Байдена, ему об этом прямо сказано в максимально возможных дипломатических выражениях. Когда он сказал типа "не делайте этого, не надо" – это на дипломатическом языке Америки означает, что "мы тебя, это, парень, того, закончим, не надо", – пояснил Невзлин.

Невзлин о ядерном шантаже РФ: Байден в максимально возможных дипломатических выражениях сказал Путину: "Мы тебя, парень, закончим. Не надо". Полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

21 сентября Путин в своем обращении заявил о готовности применить ядерное оружие. Он сказал, что при угрозе территориальной целостности России она готова использовать все имеющиеся у нее средства защиты. По его словам, страны Запада устроили "ядерный шантаж" в отношении РФ.

Говоря о возможности ядерного удара, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие. В то же время президент отметил, что "нельзя заглянуть Путину в голову", поэтому риски, что ядерный удар может быть нанесен, есть.

Главное управление разведки Минобороны Украины не исключило применение Россией ядерного оружия. В ведомстве подчеркнули, что такие действия смогут иметь последствия и для других стран.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, США, Украина, оружие, ядерное оружие, Джо Байден, война, угрозы, Алеся Бацман, война России против Украины, Леонид Невзлин
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