Невзлин: Деньги из хранилища "Внешэкономбанка" для ЧВК "Вагнер" в Донецк возят машинами

"Что он [президент РФ Владимир Путин] будет делать с этими новыми мобилизованными людьми, которые не хотят воевать? Их надо обучать, одевать, кормить, экипировать. А у российской армии, как мы знаем, с этим проблемы сейчас. А плюс 300 тыс. – что будет? А что уже будет с этим перекосом, когда десятки тысяч человек воюют как ЧВК или контрактники за большие деньги? Что им делать? Там машинами возят деньги из хранилища "Внешэкономбанка" в ЧВК "Вагнер" в Донецк. Если сейчас всем платить, это неподъемно ни для какого бюджета. Если одним платить, другим не платить – еще один перекос. Будут воевать друг с другом за эти деньги", – отметил Невзлин.
По его мнению, заключенные, завербованные на войну в Украину российским бизнесменом Евгением Пригожинымн, которого называют владельцем ЧВК "Вагнер", не усилят оккупационные подразделения.
"Что, разрешить Пригожину дальше вооружать убийц, выпускать наркоманов и педофилов из тюрем? Там есть определенный ресурс, но это не обученные, не экипированные люди. Какой в них толк? Сколько бы ни было "прекрасных" таких воинов-террористов – добавив к ним уголовников, это не решает проблемы. В какой-то момент они будут уничтожены профессиональным западным оружием", – подчеркнул Невзлин.
Он считает, что мобилизованные россияне будут массово сдаваться в плен ВСУ.
"Они столкнулись с украинской армией, в которой высший офицерский состав, как оказалось, за эти восемь лет прошел обучение за пределами Украины. Американская армия состоит из сержантов, а в русской армии в нормальном понимании нет сержантов. А в украинской – есть. Это люди, которые знают, что делать с оружием, они на поле боя каждый день. А эти – мясо. То, что погубят уголовников, – это то же самое, что приговорить их к смертной казни. Этот ход нелегальный. Путин вооружает людей, которые будут сдаваться в плен, переходить на сторону ВСУ массово", – резюмировал Невзлин.
Утром 21 сентября Путин в видеообращении заявил, что подписал указ об объявлении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. В этой же речи он заявил о готовности применить ядерное оружие.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. Он утверждал, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт.
22 сентября появилась информация, что указ Путина содержит закрытый пункт, в котором указывается, что минобороны РФ может призвать до 1 млн резервистов.
После объявления Путиным мобилизации цены на авиабилеты из РФ выросли, а СМИ публикуют рекомендации, куда сбежать из РФ. МИД Финляндии сообщил, что в страну из России массово едут мужчины призывного возраста.
В России начались акции против частичной мобилизации. Силовики задержали около 1300 участников протестов.