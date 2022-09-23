Невзлин: Деньги из хранилища "Внешэкономбанка" для ЧВК "Вагнер" в Донецк возят машинами

"Что он [президент РФ Владимир Путин] будет делать с этими новыми мобилизованными людьми, которые не хотят воевать? Их надо обучать, одевать, кормить, экипировать. А у российской армии, как мы знаем, с этим проблемы сейчас. А плюс 300 тыс. – что будет? А что уже будет с этим перекосом, когда десятки тысяч человек воюют как ЧВК или контрактники за большие деньги? Что им делать? Там машинами возят деньги из хранилища "Внешэкономбанка" в ЧВК "Вагнер" в Донецк. Если сейчас всем платить, это неподъемно ни для какого бюджета. Если одним платить, другим не платить – еще один перекос. Будут воевать друг с другом за эти деньги", – отметил Невзлин.

По его мнению, заключенные, завербованные на войну в Украину российским бизнесменом Евгением Пригожинымн, которого называют владельцем ЧВК "Вагнер", не усилят оккупационные подразделения.

"Что, разрешить Пригожину дальше вооружать убийц, выпускать наркоманов и педофилов из тюрем? Там есть определенный ресурс, но это не обученные, не экипированные люди. Какой в них толк? Сколько бы ни было "прекрасных" таких воинов-террористов – добавив к ним уголовников, это не решает проблемы. В какой-то момент они будут уничтожены профессиональным западным оружием", – подчеркнул Невзлин.

Он считает, что мобилизованные россияне будут массово сдаваться в плен ВСУ.

"Они столкнулись с украинской армией, в которой высший офицерский состав, как оказалось, за эти восемь лет прошел обучение за пределами Украины. Американская армия состоит из сержантов, а в русской армии в нормальном понимании нет сержантов. А в украинской – есть. Это люди, которые знают, что делать с оружием, они на поле боя каждый день. А эти – мясо. То, что погубят уголовников, – это то же самое, что приговорить их к смертной казни. Этот ход нелегальный. Путин вооружает людей, которые будут сдаваться в плен, переходить на сторону ВСУ массово", – резюмировал Невзлин.

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