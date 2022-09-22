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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Закрытый пункт указа Путина позволяет мобилизовать миллион россиян, а не 300 тыс. – СМИ

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Путин может не остановиться на цифре в 300 тыс. мобилизованных эта цифра прозвучала только из уст Шойгу
Путин может не остановиться на цифре в 300 тыс. мобилизованных – эта цифра прозвучала только из уст Шойгу
Фото: EPA

Засекреченный седьмой пункт указа о мобилизации позволяет минобороны РФ призвать до 1 млн резервистов. Об этом со ссылкой на собственные источники в администрации президента России Владимира Путина сообщает 22 сентября российское издание "Новая газета. Европа".

Путин, объявляя 21 сентября мобилизацию, не уточнил ее размаха. Министр обороны России Сергей Шойгу, выступавший вслед за президентом РФ, назвал цифру в 300 тыс. человек, которые получат повестки, напоминает издание.

Однако документальное подтверждение слов Шойгу отсутствует. В опубликованном на сайте портала правовой информации РФ указе Владимира Путина об объявлении в России частичной мобилизации этой цифры нет. Кроме того, четкие параметры, кого именно может затронуть мобилизация, тоже не указаны.

При этом седьмой пункт указа в документе отсутствует и помечен грифом "для служебного пользования" (ДСП). Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков пояснил журналистам на брифинге 21 сентября, что в засекреченном пункте речь идет как раз о количестве резервистов, которых могут призвать на военную службу.

Спикер Путина предложил верить словам Шойгу.

"Единственное, что я могу сказать, что Сергей Кужугетович Шойгу в своем интервью сказал: "300 тыс. человек". Вот там идет речь о количестве до 300 тыс. человек", – цитирует Пескова "Новая газета. Европа".

В то же время собеседник издания утверждает, что речь идет о другом количестве призванных.

"Цифру несколько раз исправляли и в итоге остановились на миллионе", – сказал он.

Собеседник "Новой газеты. Европа" рассказал, что сначала в Кремле обсуждалась необходимость присвоить гриф ДСП всему тексту указа – за такой вариант выступали представители минобороны РФ. Однако остановились на варианте сделать закрытым только седьмой пункт, регламентирующий численность призванных резервистов, добавил он.

По сообщениям источников издания в нескольких российских министерствах, полный текст указа к ним не поступал (хотя, как правило, эти ведомства получают полные тексты документов, где закрытая информация прописана). Поэтому на данный момент "Новая газета. Европа" не смогла проверить информацию, озвученную собеседником из администрации Путина.

Контекст:

Утром 21 сентября Путин в видеообращении заявил, что подписал указ об объявлении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. В этой же речи он заявил о готовности применить ядерное оружие.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. Он утверждал, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт.

20 сентября, когда обращение Путина только анонсировалось, в российском сегменте Google увеличилось количество запросов о том, как уехать из РФ или получить отсрочку от армии, а на следующий день, уже после объявления Путиным о мобилизации, обвалилась Мосбиржа, в несколько раз выросли цены на авиабилеты из РФ.

После объявления Путиным мобилизации цены на авиабилеты из РФ выросли "до астрономических значений", а СМИ публикуют рекомендации, куда сбежать из РФ. В частности, МИД Финляндии сообщил, что в страну из России массово едут мужчины призывного возраста.

Также в России 21 сентября начались акции против частичной мобилизации, по предварительным данным, были задержаны 150 человек, к концу дня по всей России задержали около 1300 участников протестов.

До сих пор в России проводили скрытую мобилизацию. По данным СМИ и правозащитников, на войну в Украине вербуют заключенных в колониях, обвиняемых, находящихся в СИЗОбездомных. На российских рекрутинговых сайтах массово появились объявления о наборе контрактников в армию РФ.

Также оккупанты устроили принудительную мобилизацию на временно занятых ими территориях Донецкой и Луганской областей, как неоднократно сообщала украинская разведка.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Кремль, оккупация, Дмитрий Песков, Сергей Шойгу, мобилизация, армия РФ, Минобороны, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, минобороны РФ, российские оккупанты
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