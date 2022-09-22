Закрытый пункт указа Путина позволяет мобилизовать миллион россиян, а не 300 тыс. – СМИ

Путин может не остановиться на цифре в 300 тыс. мобилизованных – эта цифра прозвучала только из уст Шойгу Фото: EPA

Путин, объявляя 21 сентября мобилизацию, не уточнил ее размаха. Министр обороны России Сергей Шойгу, выступавший вслед за президентом РФ, назвал цифру в 300 тыс. человек, которые получат повестки, напоминает издание.

Однако документальное подтверждение слов Шойгу отсутствует. В опубликованном на сайте портала правовой информации РФ указе Владимира Путина об объявлении в России частичной мобилизации этой цифры нет. Кроме того, четкие параметры, кого именно может затронуть мобилизация, тоже не указаны.

При этом седьмой пункт указа в документе отсутствует и помечен грифом "для служебного пользования" (ДСП). Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков пояснил журналистам на брифинге 21 сентября, что в засекреченном пункте речь идет как раз о количестве резервистов, которых могут призвать на военную службу.

Спикер Путина предложил верить словам Шойгу.

"Единственное, что я могу сказать, что Сергей Кужугетович Шойгу в своем интервью сказал: "300 тыс. человек". Вот там идет речь о количестве до 300 тыс. человек", – цитирует Пескова "Новая газета. Европа".

В то же время собеседник издания утверждает, что речь идет о другом количестве призванных.

"Цифру несколько раз исправляли и в итоге остановились на миллионе", – сказал он.

Собеседник "Новой газеты. Европа" рассказал, что сначала в Кремле обсуждалась необходимость присвоить гриф ДСП всему тексту указа – за такой вариант выступали представители минобороны РФ. Однако остановились на варианте сделать закрытым только седьмой пункт, регламентирующий численность призванных резервистов, добавил он.

По сообщениям источников издания в нескольких российских министерствах, полный текст указа к ним не поступал (хотя, как правило, эти ведомства получают полные тексты документов, где закрытая информация прописана). Поэтому на данный момент "Новая газета. Европа" не смогла проверить информацию, озвученную собеседником из администрации Путина.