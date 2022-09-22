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Представитель Госдепа США Калан: Сейчас Россия со скрипом ищет кадры для войны. И это не проявление силы со стороны Путина, а совсем наоборот

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Калан: Мы продолжим усиливать помощь Украине
Калан: Мы продолжим усиливать помощь Украине
Фото из личного архива

В комментарии изданию "ГОРДОН" официальный представитель Госдепартамента США Андреа Калан отметила, что в Соединенных Штатах восприняли обращение российского президента Владимира Путина об объявлении частичной мобилизации в РФ как проявление неуверенности в себе, а прозвучавшие от него угрозы применения ядерного оружия как никогда укрепили единство международного сообщества.

"Президент Джо Байден сказал об этом в своем выступлении перед Генасамблеей ООН: то, что мы видели от России, – это не действия уверенной в себе страны. Сейчас Россия со скрипом ищет кадры для этой войны. И это не проявление силы со стороны Путина, а совсем наоборот. Он просто продолжает нарушать суверенитет и территориальную целостность Украины, потому что он отправляет еще больше российских солдат воевать в Украине и пробует аннексировать части Украины. США будут работать вместе с нашими союзниками и партнерами, чтобы противостоять этим очевидным усилиям со стороны России", – заявила Калан.

По ее словам, США вместе с союзниками и партнерами продолжат оказывать помощь Украине.

"Мы продолжим делать то, что делаем с первого дня войны, будем усиливать помощь Украине. Очень важно, что мы это делаем скоординированно. Таким образом мы можем дать Украине то, что нужно, чтобы успешно проводить контрнаступление, которое очень успешно идет сейчас. Есть разные виды помощи. Мы продолжаем оказывать военную, гуманитарную и экономическую помощь. Также усиливаем регулярно санкции", – подчеркнула Калан.

Кроме того, сказала она, есть понимание необходимости изменения принципов работы ООН для наиболее эффективной реакции на агрессию Росии.

"Как мы слышали от президента Байдена, нужны какие-то фундаментальные изменения в ООН. Россия как постоянный член Совета Безопасности ООН нарушает международные нормы. Честно говоря эта война Путина, вторжение России в Украину, тестируют фундаментальные принципы, на которых была основана ООН. Президент Байден сказал, что он поддерживает расширение количества членов в Совете Безопасности – постоянных и непостоянных. И это временный ответ на нарушение Россией принципов ООН", – сказала Калан.

Что касается прозвучавших от Путина прямых угроз применения ядерного вооружения, то, по словам Калан, они еще больше объединяют мир в противодействии РФ. 

"Мы все одним голосом как международное сообщество говорим: ядерная война не может быть выиграна, поэтому мы не должны применять ядерное оружие. Это плохо для мира и последствия будут негативными для всех. Это наша позиция. И Россия как ядерная держава должна вести себя соответсвующим образом и соблюдать международные нормы и договоренности. Эти угрозы укрепляют международное сообщество как никогда раньше. Мы едины и будем действовать вместе, чтобы противостоять российской агрессии, продолжать поддержку Украины и принимать меры. Какие именно меры, сейчас не могу сказать. Нам нужно подождать объявления об этом. Мы едины и именно таким образом можем эффективно бороться против российской агрессии", – заявила Калан.

Контекст:

21 сентября Путин в своем обращении заявил, что подписал указ о проведении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. В этой же речи он заявил о готовности применить ядерное оружие. Он сказал, что при угрозе территориальной целостности России она готова использовать все имеющиеся у нее средства защиты. По его словам, страны Запада устроили "ядерный шантаж" в отношении РФ. Также Путин заявил, что Россия признает результаты так называемых референдумов на оккупированных территориях Украины.

Во время выступления на Генассамблее ООН президент США Джо Байден заявил, что Россия бесстыдно нарушила основы Устава организации.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя мобилизацию в РФ, заявил, что Путин "хочет утопить Украину в крови, но также в крови своих солдат". А о возможности ядерного удара сказал, что не верит, что РФ применит ядерное оружие. В то же время Зеленский отметил, что "нельзя заглянуть ему в голову", поэтому риски, что ядерный удар может произойти, есть.

Елена ПОСКАННАЯ
журналист, редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, США, Украина, ООН, санкции, ядерное оружие, Джо Байден, война, мобилизация, вооружение, агрессия, Совет Безопасности ООН, вторжение, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, безопасность, Андреа Калан, контрнаступление
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