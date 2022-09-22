Подоляк: Теперь россияне чувствуют войну. Пришло время платить по счетам за ненависть к другим и умирать

"Российское общество хотело почувствовать войну… Теперь оно ее полностью чувствует:

Пришло время платить по счетам за ненависть к другим. Пришло время умирать…" – подчеркнул Подоляк.

Російське суспільство хотіло відчути війну… Тепер воно її повністю відчуває: 1.закриті кордони, 2.тотальна мобілізація, 3.заклеєні роти, 4.повістки через інтернет і * рати, 5. 10 років тюрми за відмову від призову. Час платити по рахунках за ненависть до інших. Час помирати…

Контекст:

Утром 21 сентября президент РФ Владимир Путин в видеообращении заявил, что подписал указ о проведении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. В этой же речи он сказал, что РФ признает результаты "референдумов" на оккупированных территориях Украины и объявил о готовности применить ядерное оружие.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. По его словам, мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт.

До сих пор в России проводили скрытую мобилизацию. По данным СМИ и правозащитников, на войну в Украине вербуют заключенных в колониях, обвиняемых, находящихся в СИЗО, бездомных. На российских рекрутинговых сайтах массово размещали объявления о наборе контрактников в армию РФ.

Также оккупанты устроили принудительную мобилизацию на временно захваченных ими территориях Донецкой и Луганской областей, об этом неоднократно сообщала украинская разведка.