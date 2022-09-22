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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Подоляк: Теперь россияне чувствуют войну. Пришло время платить по счетам за ненависть к другим и умирать

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По словам Подаляка, в России началась "тотальная мобилизация"
По словам Подаляка, в России началась "тотальная мобилизация"
Фото: Михайло Подоляк / Telegram

Российскому обществу придется платить за агрессивную внешнюю политику своего государства. Об этом 22 сентября в Twitter заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Российское общество хотело почувствовать войну… Теперь оно ее полностью чувствует:

  • закрытые границы;
  • тотальная мобилизация;
  • заклеенные рты;
  • повестки через интернет и решетка;
  • 10 лет тюрьмы за отказ от призыва.

Пришло время платить по счетам за ненависть к другим. Пришло время умирать…" – подчеркнул Подоляк.

Контекст:

Утром 21 сентября президент РФ Владимир Путин в видеообращении заявил, что подписал указ о проведении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. В этой же речи он сказал, что РФ признает результаты "референдумов" на оккупированных территориях Украины и объявил о готовности применить ядерное оружие.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. По его словам, мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт.

До сих пор в России проводили скрытую мобилизацию. По данным СМИ и правозащитников, на войну в Украине вербуют заключенных в колониях, обвиняемых, находящихся в СИЗОбездомных. На российских рекрутинговых сайтах массово размещали объявления о наборе контрактников в армию РФ.

Также оккупанты устроили принудительную мобилизацию на временно захваченных ими территориях Донецкой и Луганской областей, об этом неоднократно сообщала украинская разведка.

Теги: Россия, Украина, мобилизация, агрессия, война России против Украины, Михаил Подоляк, россияне
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