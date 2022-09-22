Невзлин: Раз Путин объявил мобилизацию, значит, он в отчаянии. Это видно по пропагандистам РФ — они все в отчаянии

"Россияне, которые до сих пор бездействовали, рискуют, что война коснется их семей. Это разрушает ту самую пассивность, индифферентность, на которой держится эта власть. Путин всегда это понимал (или ему это объясняли), поэтому он не объявлял мобилизацию. Раз он объявил мобилизацию, значит, он находится в отчаянии. Это было видно по всем пропагандистам — Маргарите Симоньян, Ольге Скабеевой, Владимиру Соловьеву, Карену Шахназарову — они все были в отчаянии. Поэтому это акт отчаяния", – подчеркнул Невзлин.

Он отметил противоречие в данных о призыве, которые озвучил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Все обратили внимание на странную высшую математику товарища Шойгу. У него погибло меньше 6 тыс., а набрать надо 300 тыс. Это же нагромождение вранья. 300 тыс., а потом еще 300 тыс. Что такое частичная мобилизация? Это для того, чтобы не назвать войну войной, не объявить военное положение? Не бывает частичной мобилизации. Когда это мясо сгорит в топке войны, потребуется следующее", – заявил Невзлин.

Он убежден, что мобилизация ничего не дает Путину, поскольку "она требует огромных расходов и не имеет военного смысла".

"Естественно, они будут мобилизировать регионы, мигрантов. Они постараются пустить их на пушечное мясо, чтобы не дестабилизировать Москву. Потому что если в Москве будет много 200-х и 300-х, его срок будет совсем коротким. Можете мне поверить", – сказал Невзлин.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube

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