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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Невзлин: Раз Путин объявил мобилизацию, значит, он в отчаянии. Это видно по пропагандистам РФ — они все в отчаянии

 
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Невзлин: Когда это мясо сгорит в топке войны, понадобится следующее
Невзлин: Когда это мясо сгорит в топке войны, понадобится следующее
Фото: Leonid Nevzlin / Facebook

Из-за объявленной президентом РФ Владимиром Путиным частичной мобилизациии война в Украине может коснуться множества российских семей. Об этом в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявил российско-израильский бизнесмен, один из бывших руководителей нефтяной компании ЮКОС Леонид Невзлин.

"Россияне, которые до сих пор бездействовали, рискуют, что война коснется их семей. Это разрушает ту самую пассивность, индифферентность, на которой держится эта власть. Путин всегда это понимал (или ему это объясняли), поэтому он не объявлял мобилизацию. Раз он объявил мобилизацию, значит, он находится в отчаянии. Это было видно по всем пропагандистам — Маргарите Симоньян, Ольге Скабеевой, Владимиру Соловьеву, Карену Шахназарову — они все были в отчаянии. Поэтому это акт отчаяния", – подчеркнул Невзлин.

Он отметил противоречие в данных о призыве, которые озвучил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Все обратили внимание на странную высшую математику товарища Шойгу. У него погибло меньше 6 тыс., а набрать надо 300 тыс. Это же нагромождение вранья. 300 тыс., а потом еще 300 тыс. Что такое частичная мобилизация? Это для того, чтобы не назвать войну войной, не объявить военное положение? Не бывает частичной мобилизации. Когда это мясо сгорит в топке войны, потребуется следующее", – заявил Невзлин.

Он убежден, что мобилизация ничего не дает Путину, поскольку "она требует огромных расходов и не имеет военного смысла".

"Естественно, они будут мобилизировать регионы, мигрантов. Они постараются пустить их на пушечное мясо, чтобы не дестабилизировать Москву. Потому что если в Москве будет много 200-х и 300-х, его срок будет совсем коротким. Можете мне поверить", – сказал Невзлин.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Утром 21 сентября Путин в видеообращении заявил, что подписал указ об объявлении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. В этой же речи он заявил о готовности применить ядерное оружие.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. Он утверждал, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт.

22 сентября появилась информация, что указ Путина содержит закрытый пункт, в котором указывается, что минобороны РФ может призвать до 1 млн резервистов.

После объявления Путиным мобилизации цены на авиабилеты из РФ выросли "до астрономических значений", а СМИ публикуют рекомендации, куда сбежать из РФ. В частности, МИД Финляндии сообщил, что в страну из России массово едут мужчины призывного возраста.

В России начались акции против частичной мобилизации, по предварительным данным, были задержаны 150 человек, к концу дня 21 сентября по всей России задержали около 1300 участников протестов.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
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