Невзлин: Путин сократил срок своего пребывания во власти.​ ​Режим начинает рушиться. Речь может идти о месяцах, даже не о годах

"У него выбор самому прекращать ситуацию и понимать, что он войну не выиграл. А если диктатура проиграла войну, значит, он больше не диктатор. Остаются считанные месяцы до его конца. Империи войны не проигрывают. Только один раз, после этого они уже не империи. Это распад. Или попытаться выиграть. Это второе самое глупое решение – объявить Украине официально уже войну де-факто", – подчеркнул Невзлин.
Он считает, что Путин мог бы искать какой-то компромисс.
"Но компромиссы он не очень понимает, потому что ему же нужно показать победу своему народу. Рейтинг последние месяцы падает, Харьков создал истерику в элите. Рейтинг продолжает падать, и вот он идет на самое идиотское решение, которое только может прийти в голову человеку: он объявляет войну всему миру. И говорит, что он, так сказать, весь мир поставит на колени. Я не знаю, зачем он это сделал, какой он предполагает ответ. Я не понимаю, зачем он угрожает ядерным оружием", – сказал Невзлин.
Он отметил, что в итоге до крушения режима Путина остались считанные месяцы.
"Он очень сократил срок своего пребывания во власти. Его, назовем так, режим, власть Путина начинает рушится у нас на глазах. Я не скажу, что это будет завтра. Но это будет уже достаточно быстро. Речь может идти о месяцах, даже не о годах до крушения его режима", – заявил Невзлин.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
21 сентября Путин в своем обращении заявил, что подписал указ о проведении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. В этой же речи он заявил о готовности применить ядерное оружие. Он сказал, что при угрозе территориальной целостности России она готова использовать все имеющиеся у нее средства защиты. По его словам, страны Запада устроили "ядерный шантаж" в отношении РФ. Также Путин заявил, что Россия признает результаты так называемых референдумов на оккупированных территориях Украины.
Во время выступления на Генассамблее ООН президент США Джо Байден заявил, что Россия бесстыдно нарушила основы Устава организации.
Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя объявление мобилизации в РФ, заявил, что Путин "хочет утопить Украину в крови, но также в крови своих солдат". А о возможности ядерного удара он сказал, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие. В то же время Зеленский отметил, что "нельзя заглянуть ему в голову", поэтому риски, что ядерный удар может быть нанесен, есть.