Невзлин: Путин сократил срок своего пребывания во власти.​ ​Режим начинает рушиться. Речь может идти о месяцах, даже не о годах

"У него выбор самому прекращать ситуацию и понимать, что он войну не выиграл. А если диктатура проиграла войну, значит, он больше не диктатор. Остаются считанные месяцы до его конца. Империи войны не проигрывают. Только один раз, после этого они уже не империи. Это распад. Или попытаться выиграть. Это второе самое глупое решение – объявить Украине официально уже войну де-факто", – подчеркнул Невзлин.

Он считает, что Путин мог бы искать какой-то компромисс.

"Но компромиссы он не очень понимает, потому что ему же нужно показать победу своему народу. Рейтинг последние месяцы падает, Харьков создал истерику в элите. Рейтинг продолжает падать, и вот он идет на самое идиотское решение, которое только может прийти в голову человеку: он объявляет войну всему миру. И говорит, что он, так сказать, весь мир поставит на колени. Я не знаю, зачем он это сделал, какой он предполагает ответ. Я не понимаю, зачем он угрожает ядерным оружием", – сказал Невзлин.

Он отметил, что в итоге до крушения режима Путина остались считанные месяцы.

"Он очень сократил срок своего пребывания во власти. Его, назовем так, режим, власть Путина начинает рушится у нас на глазах. Я не скажу, что это будет завтра. Но это будет уже достаточно быстро. Речь может идти о месяцах, даже не о годах до крушения его режима", – заявил Невзлин.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube

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