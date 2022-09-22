Невзлин: Путину пришлось перенести обращение на утро и подождать, позвонит ли ему Байден или Зеленский

Журналистка спросила, что хотел сказать в своем обращении Путин 21 сентября в переводе "с чекистского на человеческий" язык.

"У Путина было несколько вариантов выбора, и он жалобно пищал через президента Турции Реджепа Эрдогана, что он хочет переговоров. Был послан. Потому пожаловался премьер-министру Индии Нарендра Моди, что он мирный голубь, хочет переговоров, но украинцы все время отказываются. Он думал, что этот сигнал будет услышан, остановят наступление и начнут разговаривать о новой конфигурации Украины", – пояснил Невзлин.

По его словам, Путин упустил из вида усиление позиции Украины и поддерживающей ее части мира.

"Он думал, в этот самый невыгодный для него и выгодный для Украины и всего мира момент, услышат, что он готов к переговорам, остановят наступление, прекращение огня подпишут быстренько, как обычно. Он наступление сорвет, а потом он уже будет готов к следующему потенциальному наступлению или начнет давить сам. В чем, был его просчет? Это сейчас не нужно никому, кроме него. У него слабая позиция. А позиция Украины и той части мира, которая ее поддерживает, очень сильная. Поэтому и стали возможны в том числе эти самые прекрасные наступления под Харьковом. А сейчас они происходят, как вы знаете, еще в других областях — Херсонской, и даже Луганской", – подчеркнул Невзлин.

По его мнению, Путин перенес выступление 20 сентября в надежде, что президент США Джо Байден или президент Украины Владимир Зеленский захотят договориться с ним.

"Он на самом деле последний раз шантажнул по-кагэбистски. Он же объявил, что будет обращение. Были всякие толкования, истерика его пропагандонов на тему "надо признать то, надо признать се" и его шантажная угроза. Проблема в том, что никто не отреагировал, и ему пришлось перенести это на утро и подождать, позвонит ему Байден или Зеленский, или это будет только Макрон. Макрона, как вы знаете он не взял, потому что он понимает, что это начало затяжных переговоров, а он хотел, как гопник, взять так сказать одним ударом. Проиграл", – сказал Невзлин.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube

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