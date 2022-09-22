Невзлин: Путину пришлось перенести обращение на утро и подождать, позвонит ли ему Байден или Зеленский

Журналистка спросила, что хотел сказать в своем обращении Путин 21 сентября в переводе "с чекистского на человеческий" язык.
"У Путина было несколько вариантов выбора, и он жалобно пищал через президента Турции Реджепа Эрдогана, что он хочет переговоров. Был послан. Потому пожаловался премьер-министру Индии Нарендра Моди, что он мирный голубь, хочет переговоров, но украинцы все время отказываются. Он думал, что этот сигнал будет услышан, остановят наступление и начнут разговаривать о новой конфигурации Украины", – пояснил Невзлин.
По его словам, Путин упустил из вида усиление позиции Украины и поддерживающей ее части мира.
"Он думал, в этот самый невыгодный для него и выгодный для Украины и всего мира момент, услышат, что он готов к переговорам, остановят наступление, прекращение огня подпишут быстренько, как обычно. Он наступление сорвет, а потом он уже будет готов к следующему потенциальному наступлению или начнет давить сам. В чем, был его просчет? Это сейчас не нужно никому, кроме него. У него слабая позиция. А позиция Украины и той части мира, которая ее поддерживает, очень сильная. Поэтому и стали возможны в том числе эти самые прекрасные наступления под Харьковом. А сейчас они происходят, как вы знаете, еще в других областях — Херсонской, и даже Луганской", – подчеркнул Невзлин.
По его мнению, Путин перенес выступление 20 сентября в надежде, что президент США Джо Байден или президент Украины Владимир Зеленский захотят договориться с ним.
"Он на самом деле последний раз шантажнул по-кагэбистски. Он же объявил, что будет обращение. Были всякие толкования, истерика его пропагандонов на тему "надо признать то, надо признать се" и его шантажная угроза. Проблема в том, что никто не отреагировал, и ему пришлось перенести это на утро и подождать, позвонит ему Байден или Зеленский, или это будет только Макрон. Макрона, как вы знаете он не взял, потому что он понимает, что это начало затяжных переговоров, а он хотел, как гопник, взять так сказать одним ударом. Проиграл", – сказал Невзлин.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
21 сентября Путин в своем обращении заявил, что подписал указ о проведении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. В этой же речи он заявил о готовности применить ядерное оружие. Он сказал, что при угрозе территориальной целостности России она готова использовать все имеющиеся у нее средства защиты. По его словам, страны Запада устроили "ядерный шантаж" в отношении РФ. Также Путин заявил, что Россия признает результаты так называемых референдумов на оккупированных территориях Украины.
Обращение Путина изначально планировалось на вечер 20 сентября, но прокремлевские российские СМИ сняли анонсы и убрали с сайтов онлайн-трансляции. Не дождавшись выступления Путина, пользователи соцсетей высмеяли несостоявшееся обращение.
Во время выступления на Генассамблее ООН президент США Джо Байден заявил, что Россия бесстыдно нарушила основы Устава организации.
Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя объявление мобилизации в РФ, заявил, что Путин "хочет утопить Украину в крови, но также в крови своих солдат". А о возможности ядерного удара он сказал, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие.