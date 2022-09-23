Невзлин: Шойгу на заговор не способен, хотя с удовольствием бы занял место Путина

Речь об этом зашла при обсуждении вероятности заговора против Путина.
"Я не вижу сейчас заговора пока. [...] Есть абсолютно бессмысленные люди типа Шойгу, который на заговор, наверное, сейчас не способен, хотя, конечно, с удовольствием бы занял место Путина. Это понятно", – сказал Невзлин.
Он считает, что "большая часть окружения" Путина ждала, что тот снимет с себя ответственность за происходящее в войне против Украины и накажет военных руководителей, в том числе Шойгу.
"На самом деле его обманули и разворовали армейский и оборонный бюджет. И армия оказалась не той армией мультфильмов, которые он показывал. Нет у них никакого современного оружия практически. Они находятся в предыдущем веке, по сравнению с тем оружием, которое стала получать Украина с Запада. И, кстати, Шойгу когда мямлит – он об этом говорит на самом деле. Посмотрите его интервью. Он понимает. Но просто он говорит, как зомби несчастный. Он, видимо, очень испуган. Вот. Он должен был быть крайним, и это был основной совет Путину", – объяснил Невзлин.
По данным британской разведки, из-за проблем, с которыми Россия сталкивается в войне против Украины, Шойгу отстранили от управления войсками, а офицеры и солдаты, имеющие боевой опыт, регулярно насмехаются над ним.
В британской разведке считают, что информированием Путина о ходе войны занимаются оперативные командиры, а не министр обороны. Об этом же в августе написало российское издание "Важные истории". По его информации, из-за провалов в Украине Шойгу потерял доверие Путина и, возможно, его ждет отставка.
По мнению получившего украинское гражданство российского телеведущего и публициста Александра Невзорова, Путин может заменить Шойгу на главу Росгвардии Виктора Золотова.
Шойгу был назначен министром обороны России в ноябре 2012 года.