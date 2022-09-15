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Российские депутаты хотят вызвать Шойгу в Госдуму, чтобы пообщаться в закрытом режиме

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По данным британской разведки, из-за проблем, с которыми Россия сталкивается в войне против Украины, Шойгу отстранили от управления войсками
По данным британской разведки, из-за проблем, с которыми Россия сталкивается в войне против Украины, Шойгу отстранили от управления войсками
Фото: ЕРА

Фракция "Справедливая Россия – За правду" Госдумы РФ намерена инициировать встречу российских парламентариев с министром обороны России Сергеем Шойгу. Об этом 14 сентября в Telegram заявил руководитель фракции Сергей Миронов.

"По итогам последнего заседания фракции приняли решение предложить совету Госдумы пригласить на заседание палаты министра обороны РФ Сергея Шойгу, чтобы депутаты могли пообщаться с ним в закрытом режиме", – написал Миронов.

Причину такой инициативы он не уточнил.

"Справедливая Россия – За правду" имеет 28 из 450 мест в Госдуме РФ.

По данным британской разведки, из-за проблем, с которыми Россия сталкивается в войне против Украины, Шойгу отстранили от управления войсками, а офицеры и солдаты, имеющие боевой опыт, регулярно насмехаются над ним.

В британской разведке считают, что информированием президента РФ Владимира Путина о ходе войны занимаются оперативные командиры, а не министр обороны. Об этом же в августе написало российское издание "Важные истории". По его информации, из-за провалов в Украине Шойгу потерял доверие Путина и, возможно, его ждет отставка.

По мнению получившего украинское гражданство российского телеведущего и публициста Александра Невзорова, Путин может заменить Шойгу на главу Росгвардии Виктора Золотова.

11 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что обратится к Шойгу и Путину, "чтобы разъяснить им ситуацию", если в ближайшее время не изменится тактика войны в Украине.

Контекст:

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. 

ВСУ освободили 13 населенных пунктов и подвинули линию фронта на юге Украины, сообщило 12 сентября оперативное командование "Юг".

По данным Минобороны Украины на 14 сентября, в Харьковской области начиная с 6 сентября ВСУ удалось освободить около 8,5 тыс. км² территории и около 150 тыс. украинцев.

По сведениям Генштаба ВСУ, украинские военные с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину уничтожили около 53 850 российских оккупантов.

Теги: Россия, Украина, Госдума, Сергей Шойгу, Сергей Миронов, ВСУ, война России против Украины, контрнаступление
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