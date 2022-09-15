Российские депутаты хотят вызвать Шойгу в Госдуму, чтобы пообщаться в закрытом режиме

По данным британской разведки, из-за проблем, с которыми Россия сталкивается в войне против Украины, Шойгу отстранили от управления войсками Фото: ЕРА

"По итогам последнего заседания фракции приняли решение предложить совету Госдумы пригласить на заседание палаты министра обороны РФ Сергея Шойгу, чтобы депутаты могли пообщаться с ним в закрытом режиме", – написал Миронов.

Причину такой инициативы он не уточнил.

"Справедливая Россия – За правду" имеет 28 из 450 мест в Госдуме РФ.

По данным британской разведки, из-за проблем, с которыми Россия сталкивается в войне против Украины, Шойгу отстранили от управления войсками, а офицеры и солдаты, имеющие боевой опыт, регулярно насмехаются над ним.

В британской разведке считают, что информированием президента РФ Владимира Путина о ходе войны занимаются оперативные командиры, а не министр обороны. Об этом же в августе написало российское издание "Важные истории". По его информации, из-за провалов в Украине Шойгу потерял доверие Путина и, возможно, его ждет отставка.

По мнению получившего украинское гражданство российского телеведущего и публициста Александра Невзорова, Путин может заменить Шойгу на главу Росгвардии Виктора Золотова.

11 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что обратится к Шойгу и Путину, "чтобы разъяснить им ситуацию", если в ближайшее время не изменится тактика войны в Украине.