Власти Армении обратились за помощью к Шойгу и Путину после обострения на границе с Азербайджаном

Папикян представил Шойгу подробности ситуации на армяно-азербайджанской границе, которая остается крайне напряженной. Министры достигли договоренности предпринять необходимые шаги для стабилизации ситуации, говорится в заявлении ведомства.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян также ночью созвонился с президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Франции Эмманюэлем Макроном, сообщается на сайте премьера.

Контекст:

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе начался самый масштабный за последние годы военный конфликт, который продолжался полтора месяца.

10 ноября представители Армении, Азербайджана и России в качестве посредника подписали заявление о прекращении войны. Согласно договоренностям, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе разместились 1960 российских миротворцев. Азербайджан получил право занять три района – Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский. Армения была обязана вывести оттуда свои войска.

3 августа 2022 года Азербайджан заявил о проведении в Нагорном Карабахе операции "Возмездие", в ответ на якобы вооруженные провокации. Азербайджанская армия 26 августа вошла в город Лачин, который с 1992 года находился под контролем непризнанного Нагорного Карабаха.

В ночь на 13 сентября Армения и Азербайджан заявили об обострении боевых действий на границе. Стороны обвиняют друг друга в совершении обстрелов.

После обострения Ереван решил обратиться к России, Совету безопасности ООН и Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом говорится в заявлении правительства Армении.