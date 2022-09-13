МИД Украины рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Нагорный Карабах

В МИД рекомендовали отказаться от поездок в Нагорный Карабах Фото:depositphotos.com

"МИД Украины призывает украинцев сейчас воздержаться от посещения Нагорного Карабаха, а тем, кто уже находится в регионе, избегать мест военной активности", – сказал он.

По словам Николенко, Украина внимательно следит за развитием ситуации на границе Азербайджана и Армении и призывает стороны к политико-дипломатическому урегулированию конфликта с соблюдением норм международного права.