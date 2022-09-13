МИД Украины рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Нагорный Карабах

"МИД Украины призывает украинцев сейчас воздержаться от посещения Нагорного Карабаха, а тем, кто уже находится в регионе, избегать мест военной активности", – сказал он.
По словам Николенко, Украина внимательно следит за развитием ситуации на границе Азербайджана и Армении и призывает стороны к политико-дипломатическому урегулированию конфликта с соблюдением норм международного права.
В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения.
27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе начался самый масштабный за последние годы военный конфликт, который продолжался полтора месяца. Стороны использовали танки, тяжелую артиллерию и авиацию.
10 ноября представители Армении, Азербайджана и России в качестве посредника подписали заявление о прекращении войны. Согласно договоренностям, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе разместились 1960 российских миротворцев. Азербайджан получил право занять три района – Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский. Армения была обязана вывести оттуда свои войска.
3 августа 2022 года Азербайджан заявил о проведении в Нагорном Карабахе операции "Возмездие", в ответ на якобы вооруженные провокации. Азербайджанская армия 26 августа вошла в город Лачин, который с 1992 года находился под контролем непризнанного Нагорного Карабаха, об этом сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
13 августа Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах. На границе стран начались боевые действия с использованием артиллерии и беспилотников.