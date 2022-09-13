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МИД Украины рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Нагорный Карабах

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В МИД рекомендовали отказаться от поездок в Нагорный Карабах
В МИД рекомендовали отказаться от поездок в Нагорный Карабах
Фото:depositphotos.com

Министерство иностранных дел Украины (МИД) рекомендует украинцам воздержаться от посещения Нагорного Карабаха, а тем, кто там находится избегать мест военной активности. Об этом 13 августа сообщил в интервью "Интерфакс-Украина" спикер МИД Украины Олег Николенко.

"МИД Украины призывает украинцев сейчас воздержаться от посещения Нагорного Карабаха, а тем, кто уже находится в регионе, избегать мест военной активности", – сказал он.

По словам Николенко, Украина внимательно следит за развитием ситуации на границе Азербайджана и Армении и призывает стороны к политико-дипломатическому урегулированию конфликта с соблюдением норм международного права.

Контекст:

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе начался самый масштабный за последние годы военный конфликт, который продолжался полтора месяца. Стороны использовали танки, тяжелую артиллерию и авиацию.

10 ноября представители Армении, Азербайджана и России в качестве посредника подписали заявление о прекращении войны. Согласно договоренностям, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе разместились 1960 российских миротворцев. Азербайджан получил право занять три района – Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский. Армения была обязана вывести оттуда свои войска.

3 августа 2022 года Азербайджан заявил о проведении в Нагорном Карабахе операции "Возмездие", в ответ на якобы вооруженные провокации. Азербайджанская армия 26 августа вошла в город Лачин, который с 1992 года находился под контролем непризнанного Нагорного Карабаха, об этом сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

13 августа Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах. На границе стран начались боевые действия с использованием артиллерии и беспилотников.

Теги: МИД Украины, Армения, Азербайджан, Нагорный Карабах, украинцы, конфликт, Олег Николенко
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