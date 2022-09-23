Невзлин: В окружении Путина есть сумасшедшие типа Пригожина, Кадырова или Золотова, которые просто хотят всех убивать

Речь об этом зашла при обсуждении вероятности заговора против Путина.
"Я не вижу сейчас заговора пока. Я понимаю, как они разделились. Есть ястребы, влияющие на Путина: такие, как [российский бизнесмен, основной акционер банка "Россия"] Юрий Ковальчук, который в основном и является архитектором идеи войны с Украиной и хаоса в Европе. Вот", – сказал Невзлин.
Он считает Ковальчука самым близким к главе Кремля человеком.
"Есть такие люди сумасшедшие типа [российского бизнесмена, называемого владельцем частной военной компании "Вагнер", Евгения] Пригожина, которые просто хотят всех убивать, или [главы Чечни Рамзана] Кадырова и [главы Росгвардии Виктора] Золотова, и являются его опорой", – объяснил Невзлин.
24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – некие "демилитаризация и денацификация".
По данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг оккупантам не удался.
Невзлин уверен, что начать полномасштабное вторжение в Украину – "практически на 100% решение лично Путина".
21 сентября глава Кремля объявил частичную мобилизацию. Он сообщил, что уже подписал соответствующий указ и его реализация начинается в этот же день.
По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 23 сентября оккупационная армия потеряла убитыми более 56 тыс. человек.