Невзлин: В окружении Путина есть сумасшедшие типа Пригожина, Кадырова или Золотова, которые просто хотят всех убивать

Невзлин назвал Золотова (на фото слева) в числе тех, кто является опорой Путина Фото: ЕРА

Речь об этом зашла при обсуждении вероятности заговора против Путина.

"Я не вижу сейчас заговора пока. Я понимаю, как они разделились. Есть ястребы, влияющие на Путина: такие, как [российский бизнесмен, основной акционер банка "Россия"] Юрий Ковальчук, который в основном и является архитектором идеи войны с Украиной и хаоса в Европе. Вот", – сказал Невзлин.

Он считает Ковальчука самым близким к главе Кремля человеком.

"Есть такие люди сумасшедшие типа [российского бизнесмена, называемого владельцем частной военной компании "Вагнер", Евгения] Пригожина, которые просто хотят всех убивать, или [главы Чечни Рамзана] Кадырова и [главы Росгвардии Виктора] Золотова, и являются его опорой", – объяснил Невзлин.

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