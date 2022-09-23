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Невзлин: В окружении Путина есть сумасшедшие типа Пригожина, Кадырова или Золотова, которые просто хотят всех убивать

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Невзлин назвал Золотова (на фото слева) в числе тех, кто является опорой Путина
Невзлин назвал Золотова (на фото слева) в числе тех, кто является опорой Путина
Фото: ЕРА

Среди людей, которые близко общаются с президентом России Владимиром Путиным, есть те, кто выступает за войну, заявил в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман российско-израильский бизнесмен, один из бывших руководителей нефтяной компании ЮКОС Леонид Невзлин.

Речь об этом зашла при обсуждении вероятности заговора против Путина.

"Я не вижу сейчас заговора пока. Я понимаю, как они разделились. Есть ястребы, влияющие на Путина: такие, как [российский бизнесмен, основной акционер банка "Россия"] Юрий Ковальчук, который в основном и является архитектором идеи войны с Украиной и хаоса в Европе. Вот", – сказал Невзлин.

Он считает Ковальчука самым близким к главе Кремля человеком.

"Есть такие люди сумасшедшие типа [российского бизнесмена, называемого владельцем частной военной компании "Вагнер", Евгения] Пригожина, которые просто хотят всех убивать, или [главы Чечни Рамзана] Кадырова и [главы Росгвардии Виктора] Золотова, и являются его опорой", – объяснил Невзлин.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – некие "демилитаризация и денацификация".

По данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг оккупантам не удался.

Невзлин уверен, что начать полномасштабное вторжение в Украину – "практически на 100% решение лично Путина".

21 сентября глава Кремля объявил частичную мобилизацию. Он сообщил, что уже подписал соответствующий указ и его реализация начинается в этот же день.

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 23 сентября оккупационная армия потеряла убитыми более 56 тыс. человек.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Владимир Путин, армия, Рамзан Кадыров, война, Кремль, вторжение, российская агрессия, война России против Украины, Леонид Невзлин, президент, Юрий Ковальчук, Росгвардия, Евгений Пригожин
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