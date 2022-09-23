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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ за сутки уничтожили 550 оккупантов, 18 российских танков, вертолет и самолет – Генштаб

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Наибольшие потери противник понес на краматорском и донецком направлениях
Наибольшие потери противник понес на краматорском и донецком направлениях
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Украинские военные с начала полномасштабного вторжения РФ уничтожили около 56 060 российских оккупантов. Об этом 23 сентября в Facebook сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины.

За минувшие сутки ВСУ ликвидировали около 550 российских захватчиков.

Другие потери оккупантов в Украине составили:

  • танки – 2254 (+18);
  • боевые бронированные машины – 4796 (+20);
  • артиллерийские системы – 1355 (+14);
  • РСЗО – 326 (+8);
  • средства ПВО – 170 (+1);
  • самолеты – 254 (+1);
  • вертолеты – 219 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 950 (+9);
  • крылатые ракеты – 240;
  • корабли/катера – 15;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 3659 (+29);
  • специальная техника – 126 (+1).

"Наибольшие потери противник понес на краматорском и донецком направлениях. Данные уточняются", – добавили в Генштабе.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02PQQBqf6XFwN7DiYEHpY5mmWUryBJehj376R2Fx5dw6zbTXjkww49htXmiYiKVuosl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке. По данным Минобороны Украины, в Харьковской области ВСУ с 6-го по 14 сентября освободили около 8,5 тыс. км² территории и около 150 тыс. украинцев.

На юге Украины с начала активного продвижения ВСУ освободили 13 населенных пунктов и подвинули линию фронта, сообщило 12 сентября оперативное командование "Юг".

Президент Владимир Зеленский 16 сентября заявил, что говорить о завершающей фазе войны еще рано, однако наступление, по словам президента, идет успешно. 18 сентября он сообщил, что сейчас происходит не затишье в контрнаступлении, а подготовка к следующим победам. 

Теги: Россия, Украина, самолет, Генштаб ВСУ, вертолет, ПВО, РСЗО, артиллерия, ВСУ, война России против Украины, потери России, российские оккупанты, контрнаступление
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