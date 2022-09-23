Оккупанты за сутки нанесли четыре ракетных и 27 авиационных ударов по территории Украины – Генштаб ВСУ

Помимо этого, противник совершил более 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня по военным и гражданским объектам.

В результате ударов со стороны российских захватчиков пострадали более 45 населенных пунктов. В частности, Печенеги, Пришиб, Яровая, Спорное, Веселое, Бахмут, Марьинка, Красногоровка, Константиновка, Нескучное, Полтавка, Егоровка, Безымянное, Кривой Рог, Белогорье, Запорожье, Белогорка, Первомайское, Николаев, Очаков, Высокополье, Сухой Ставок, Миролюбовка и Новогригоровка.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

По данным президента Владимира Зеленского на 15 сентября, Россия выпустила по территории Украины более 3800 ракет. Часть из них была сбита силами ПВО.