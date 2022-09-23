Вечером оккупанты обстреляли Запорожье, выпустили около 10 ракет – глава ОВА

"В областном центре снова прилеты вражеских ракет. По предварительной информации, оккупанты выпустили по Запорожью около 10 снарядов", – написал он.

Позже Старух уточнил, что войска РФ обстреляли объекты инфраструктуры.

"Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Всегда есть риск повторных атак. Оставайтесь в укрытиях во время воздушных тревог!" – добавил глава ОВА.