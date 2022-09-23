Вечером оккупанты обстреляли Запорожье, выпустили около 10 ракет – глава ОВА

"В областном центре снова прилеты вражеских ракет. По предварительной информации, оккупанты выпустили по Запорожью около 10 снарядов", – написал он.
Позже Старух уточнил, что войска РФ обстреляли объекты инфраструктуры.
"Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Всегда есть риск повторных атак. Оставайтесь в укрытиях во время воздушных тревог!" – добавил глава ОВА.
После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Запорожской области. Областной центр россияне захватить не смогли, но периодически бьют по нему ракетами, а также обстреливают из артиллерии населенные пункты области.
Так, ночью и утром 19 сентября оккупанты нанесли два ракетных удара по Запорожью ракетами комплекса С-300. В ночь на 21 сентября ракетному удару российских войск подвергся очередной объект инфраструктуры в областном центре.
По данным президента Владимира Зеленского на 15 сентября, Россия выпустила по территории Украины более 3800 ракет. Часть из них была сбита силами ПВО.