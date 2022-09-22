Утром россияне обстреляли Запорожье – ОВА

Информация о пострадавших и разрушениях выясняется, написал он.

Старух призвал жителей города не выходить из укрытий.

Вечером 21 сентября были атакованы три района Запорожья, россияне выпустили по нему 5 ракет. Были поражены объекты инфраструктуры и частные дома, два снаряда попали в поле на окраинах.

Один человек получил ранения.

Контекст:

После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Запорожской области. Областной центр россияне захватить не смогли, но периодически бьют по нему ракетами, а также обстреливают из артиллерии населенные пункты области.

Так, ночью и утром 19 сентября оккупанты нанесли два ракетных удара по Запорожью ракетами комплекса С-300. В ночь на 21 сентября ракетному удару российских войск подвергся очередной объект инфраструктуры в областном центре.