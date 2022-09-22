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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Утром россияне обстреляли Запорожье – ОВА

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21 сентября враг выпустил по городу 5 ракет
21 сентября враг выпустил по городу 5 ракет
Фото: Олександр Старух / Telegram

Российские оккупанты утром 22 сентября нанесли удары по Запорожью. Об этом сообщил в Telegram глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

Информация о пострадавших и разрушениях выясняется, написал он.
Старух призвал жителей города не выходить из укрытий.

Вечером 21 сентября были атакованы три района Запорожья, россияне выпустили по нему 5 ракет. Были поражены объекты инфраструктуры и частные дома, два снаряда попали в поле на окраинах.

Один человек получил ранения.

Контекст:

После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Запорожской области. Областной центр россияне захватить не смогли, но периодически бьют по нему ракетами, а также обстреливают из артиллерии населенные пункты области.

Так, ночью и утром 19 сентября оккупанты нанесли два ракетных удара по Запорожью ракетами комплекса С-300. В ночь на 21 сентября ракетному удару российских войск подвергся очередной объект инфраструктуры в областном центре.

Теги: Запорожье, Запорожская область, обстрелы, война России против Украины, Александр Старух
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