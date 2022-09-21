ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты нанесли удар по Запорожью, ракеты попали в объект инфраструктуры – ОВА

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Враг нанес очередной удар по Запорожью
Враг нанес очередной удар по Запорожью
Фото: zp.npu.gov.ua

Российские оккупанты днем 21 сентября нанесли очередной ракетный удар по Запорожью, целясь в инфраструктурные объекты. Об этом сообщил в Telegram утром 21 сентября глава Запорожской ОВА Александр Старух.

"Предварительно, известно о попадании ракет по объектам инфраструктуры. Информация уточняется. Соблюдайте правила воздушной тревоги!" – написал Старух.

О количестве выпущенных ракет и наличии пострадавших в ОВА пока не сообщают.

Ночью и утром 19 сентября оккупанты нанесли два ракетных удара по Запорожью ракетами комплекса С-300. В ночь на 21 сентября ракетному удару российских войск подвергся очередной объект инфраструктуры в областном центре.

Контекст:

После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Запорожской области. Областной центр россияне захватить не смогли, но периодически бьют по нему ракетами, а также обстреливают из артиллерии населенные пункты области.

Теги: Россия, Украина, Запорожье, Запорожская область, обстрелы, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, удары, ракета, инфраструктура, Александр Старух, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Мы живем не как с зятем". Нина Матвиенко прокомментировала отношения с Мирзояном после отъезда дочери за границу
"Мы живем не как с зятем". Нина Матвиенко прокомментировала отношения с Мирзояном после отъезда дочери за границу
Фронтмен Kozak System показал фото с Роговцевой, которая снялась в их новом клипе
Фронтмен Kozak System показал фото с Роговцевой, которая снялась в их новом клипе
Kalush Orchestra получила новый хрустальный микрофон взамен проданного на аукционе в поддержку ВСУ
Kalush Orchestra получила новый хрустальный микрофон взамен проданного на аукционе в поддержку ВСУ
Кошмал обратилась к коллегам из РФ: Не стройте иллюзий, что война вас не коснется! За вами уже идут!
Кошмал обратилась к коллегам из РФ: Не стройте иллюзий, что война вас не коснется! За вами уже идут!
"Хочу эту песню на рингтон. Аж настроение поднимается". Кензов опубликовал фрагмент песни, посвященной Залужному. Аудио
"Хочу эту песню на рингтон. Аж настроение поднимается". Кензов опубликовал фрагмент песни, посвященной Залужному. Аудио
В ДТП погиб поддерживавший войну российский актер. Зять Сумской прервал молчание ради поста с соболезнованиями
В ДТП погиб поддерживавший войну российский актер. Зять Сумской прервал молчание ради поста с соболезнованиями
Жена замкомандира "Азова" Калины: Сын знает, что папа вместе с собратьями – настоящие супергерои
Жена замкомандира "Азова" Калины: Сын знает, что папа вместе с собратьями – настоящие супергерои
"Покинуть кровать иногда очень сложно". Бадоев показал свою смятую постель
"Покинуть кровать иногда очень сложно". Бадоев показал свою смятую постель
  "Пора удирать. Хватит позориться". Куваев в новом эпизоде "Масяни" показал Путина, который приказывает своим солдатам капитулировать. Видео
  "Пора удирать. Хватит позориться". Куваев в новом эпизоде "Масяни" показал Путина, который приказывает своим солдатам капитулировать. Видео
Собчак написала в директ Ефросининой, чтобы оправдаться за то, что назвала украинцев нацистами. Ефросинина ответила публично
Собчак написала в директ Ефросининой, чтобы оправдаться за то, что назвала украинцев нацистами. Ефросинина ответила публично
"Самая красивая спортсменка во вселенной". 21-летняя дзюдоистка Белодед восхитила поклонников новой фотосессией
"Самая красивая спортсменка во вселенной". 21-летняя дзюдоистка Белодед восхитила поклонников новой фотосессией
Влад Яма показал, как работает за диджейским пультом на вечеринке в Нью-Йорке. Видео
Влад Яма показал, как работает за диджейским пультом на вечеринке в Нью-Йорке. Видео
Японский блогер ежедневно проводит в центре Киева акцию "Бесплатные объятия" в поддержку Украины
Японский блогер ежедневно проводит в центре Киева акцию "Бесплатные объятия" в поддержку Украины
Экс-возлюбленная Илона Маска, певица Граймс показала редкое фото их дочери, рожденной суррогатной матерью
Экс-возлюбленная Илона Маска, певица Граймс показала редкое фото их дочери, рожденной суррогатной матерью
14-летняя дочь Йовович снялась для американского глянца. Фото
14-летняя дочь Йовович снялась для американского глянца. Фото
54-летняя Белоконь, которая выступает в образе мамы Верки Сердючки, показала мужа и дочь
54-летняя Белоконь, которая выступает в образе мамы Верки Сердючки, показала мужа и дочь
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Плачу, это стало для меня шоком". Дочь Ющенко заявила, что ее 17-летний сын отказался учиться в Канаде и тайком вернулся домой (308591)
2
"Пой деду бункерному", "Украинцы не простят". В сети отреагировали на заявление Ани Лорак о сострадании (151733)
3
Президент Армении украдкой сфотографировался возле гроба Елизаветы II, нарушив правила. Видео (117539)
4
Арестович: Бунт Аллы Борисовны против путинской системы – начало конца этого режима (109574)
5
Ясинский: Меня не интересуют люди, которые в восторге от заявления Пугачевой. Меня интересует, отрепостила ли ее сообщение Ротару (83762)
6
54-летняя Белоконь, которая выступает в образе мамы Верки Сердючки, показала мужа и дочь (76822)
7
"Самая красивая спортсменка во вселенной". 21-летняя дзюдоистка Белодед восхитила поклонников новой фотосессией (33429)
8
Собчак написала в директ Ефросининой, чтобы оправдаться за то, что назвала украинцев нацистами. Ефросинина ответила публично (31270)
 
 
 
 