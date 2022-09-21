Оккупанты нанесли удар по Запорожью, ракеты попали в объект инфраструктуры – ОВА

"Предварительно, известно о попадании ракет по объектам инфраструктуры. Информация уточняется. Соблюдайте правила воздушной тревоги!" – написал Старух.
О количестве выпущенных ракет и наличии пострадавших в ОВА пока не сообщают.
Ночью и утром 19 сентября оккупанты нанесли два ракетных удара по Запорожью ракетами комплекса С-300. В ночь на 21 сентября ракетному удару российских войск подвергся очередной объект инфраструктуры в областном центре.
После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Запорожской области. Областной центр россияне захватить не смогли, но периодически бьют по нему ракетами, а также обстреливают из артиллерии населенные пункты области.