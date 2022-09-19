Враг нанес ракетные удары по Запорожью, минимум восемь прилетов, мишенью стали объекты инфраструктуры – ОВА

В селе под Запорожьем один раненый после российской атаки Фото: Олександр Старух / Запорізька ОДА (ОВА) Офіційний канал / Telegram

"Враг нанес очередной ракетный удар по областному центру. Пока известно о восьми прилетах. Предварительно, снова мишенью стали объекты инфраструктуры. Информация о пострадавших выясняется", – написал Старух около 02.00 ночи.

С утра россияне нанесли еще один ракетный удар по Запорожью, сообщил глава ОВА.

"По предварительной информации, одна ракета попала в областной центр, у реки Днепр. Информация о пострадавших уточняется", – написал Старух.

Также оккупанты ударили по одному из сел Запорожского района. Известно об одном раненом.

На месте происшествий работают соответствующие профильные службы.

Старух опубликовал фото последствий обстрела села в Запорожском районе. На кадрах огромная воронка и разрушенные дома. Чиновник не уточнял, каким видом оружия россияне атаковали село, но, вероятно, по нему также нанесли ракетный удар.

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