Враг нанес ракетные удары по Запорожью, минимум восемь прилетов, мишенью стали объекты инфраструктуры – ОВА

"Враг нанес очередной ракетный удар по областному центру. Пока известно о восьми прилетах. Предварительно, снова мишенью стали объекты инфраструктуры. Информация о пострадавших выясняется", – написал Старух около 02.00 ночи.
С утра россияне нанесли еще один ракетный удар по Запорожью, сообщил глава ОВА.
"По предварительной информации, одна ракета попала в областной центр, у реки Днепр. Информация о пострадавших уточняется", – написал Старух.
Также оккупанты ударили по одному из сел Запорожского района. Известно об одном раненом.
На месте происшествий работают соответствующие профильные службы.
Старух опубликовал фото последствий обстрела села в Запорожском районе. На кадрах огромная воронка и разрушенные дома. Чиновник не уточнял, каким видом оружия россияне атаковали село, но, вероятно, по нему также нанесли ракетный удар.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Запорожской области. Областной центр россияне захватить не смогли, но периодически бьют по нему ракетами, а также обстреливают из артиллерии населенные пункты области.