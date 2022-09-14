РФ нанесла ракетный удар по пригороду Запорожья – Старух

После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Запорожской области. Областной центр россияне захватить не смогли, но периодически бьют по нему ракетами, а также обстреливают из артиллерии населенные пункты области.

12 сентября Россия обстреляла Запорожье, используя ракеты С-300.