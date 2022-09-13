Переселенцы в "Зеленом центре Метинвест Запорожье" получили очередную партию продуктовых наборов от Фонда Рината Ахметова

В общей сложности продуктовые наборы от Фонда, доставленные в "Зеленый центр Метинвест Запорожье", уже получили более 26 тысяч человек Фото: akhmetovfoundation.org

В состав наборов вошли макаронные изделия, сахар, мука, соль, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье.

Получить гуманитарную помощь переселенцы могут с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 по адресу: город Запорожье, улица Гагарина, 5. С собой нужно иметь только паспорт.

В общей сложности продуктовые наборы от Фонда, доставленные в "Зеленый центр Метинвест Запорожье", уже получили более 26 тысяч человек. Всего жителям Украины будет передано 400 тысяч наборов с продуктами питания. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

С 24 февраля 2022 года помощь от Рината Ахметова охватила более 12 млн жителей Украины.