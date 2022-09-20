За сутки российские оккупанты нанесли 10 ракетных и 15 авиационных ударов по Украине – Генштаб ВСУ

На волынском и полесском направлениях обстановка, по данным Генштаба, не изменилась. На других направлениях противник совершал обстрелы из танков, минометов и артиллерии разных типов, а именно:
- на северском направлении – в районах населенных пунктов Николаевка Черниговской области и Нововасильевка, Славгород и Рясное Сумской области;
- на слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Шевченково, Дергачи, Каменка, Стрелечья, Глубокое и Двуречная;
- на краматорском направлении – Александровка, Донецкое, Райгородок, Щурово, Кривая Лука, Озерное, Белогоровка, Пришиб, Григоровка и Северск;
- на бахмутском направлении – Майорск, Николаевка, Верхнекаменское, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Отрадовка, Веселое, Выемка, Николаевка Вторая, Нью-Йорк, Белогоровка, Юрьевка, Спорное, Зайцево и Яковлевка;
- на авдеевском направлении – Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка и Первомайское;
- на южнобугском направлении – более 28 населенных пунктов, среди них Александровка, Новогригорьевка, Заря, Шевченково, Мирное, Широкое, Белогорка, Безымянное, Миролюбовка, Высокополье и Ольгино.
"На новопавловском и запорожском направлениях противник активных действий не вел. От артиллерийских обстрелов пострадали населенные пункты Угледар, Большая Новоселка, Никольское, Малые Щербаки, Новомайорское, Малая Токмачка, Красное, Павловка, Гуляйполе, Новополь и Времовка", – говорится в сводке.
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