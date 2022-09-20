За сутки российские оккупанты нанесли 10 ракетных и 15 авиационных ударов по Украине – Генштаб ВСУ

От российских обстрелов ежедневно страдает гражданская инфраструктура в Украине, гибнут люди Фото: EPA

В результате российских обстрелов за минувшие сутки пострадала инфраструктура более 33 населенных пунктов. В частности, это Славгород, Краматорск, Бахмут, Майорск, Водяное, Дорожное, Соледар, Новополь, Запорожье, Николаев, Александровка, Снегиревка, Новая Одесса, Широкое, Белогорск, Миролюбовка и Белая Криница.

На волынском и полесском направлениях обстановка, по данным Генштаба, не изменилась. На других направлениях противник совершал обстрелы из танков, минометов и артиллерии разных типов, а именно: на северском направлении – в районах населенных пунктов Николаевка Черниговской области и Нововасильевка, Славгород и Рясное Сумской области;

– в районах населенных пунктов Николаевка Черниговской области и Нововасильевка, Славгород и Рясное Сумской области; на слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Шевченково, Дергачи, Каменка, Стрелечья, Глубокое и Двуречная;

– в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Шевченково, Дергачи, Каменка, Стрелечья, Глубокое и Двуречная; на краматорском направлении – Александровка, Донецкое, Райгородок, Щурово, Кривая Лука, Озерное, Белогоровка, Пришиб, Григоровка и Северск;

– Александровка, Донецкое, Райгородок, Щурово, Кривая Лука, Озерное, Белогоровка, Пришиб, Григоровка и Северск; на бахмутском направлении – Майорск, Николаевка, Верхнекаменское, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Отрадовка, Веселое, Выемка, Николаевка Вторая, Нью-Йорк, Белогоровка, Юрьевка, Спорное, Зайцево и Яковлевка;

– Майорск, Николаевка, Верхнекаменское, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Отрадовка, Веселое, Выемка, Николаевка Вторая, Нью-Йорк, Белогоровка, Юрьевка, Спорное, Зайцево и Яковлевка; на авдеевском направлении – Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка и Первомайское;

– Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка и Первомайское; на южнобугском направлении – более 28 населенных пунктов, среди них Александровка, Новогригорьевка, Заря, Шевченково, Мирное, Широкое, Белогорка, Безымянное, Миролюбовка, Высокополье и Ольгино. "На новопавловском и запорожском направлениях противник активных действий не вел. От артиллерийских обстрелов пострадали населенные пункты Угледар, Большая Новоселка, Никольское, Малые Щербаки, Новомайорское, Малая Токмачка, Красное, Павловка, Гуляйполе, Новополь и Времовка", – говорится в сводке. https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0GuQY8L6Gbue3JVVHcivRph15iydm8AFn4c2mWR8bqBfsdpSL39Pe23BNtePVSnE3l Война России против Украины. Главное (обновляется)