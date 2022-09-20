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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За сутки российские оккупанты нанесли 10 ракетных и 15 авиационных ударов по Украине – Генштаб ВСУ

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От российских обстрелов ежедневно страдает гражданская инфраструктура в Украине, гибнут люди
От российских обстрелов ежедневно страдает гражданская инфраструктура в Украине, гибнут люди
Фото: EPA

За сутки российские оккупанты совершили более 56 обстрелов из ракетных систем залпового огня по объектам на территории Украины, нанесли 10 ракетных и 15 авиаударов. Об этом сообщил Генштаб ВСУ 20 сентября в утренней сводке в Facebook.

В результате российских обстрелов за минувшие сутки пострадала инфраструктура более 33 населенных пунктов. В частности, это Славгород, Краматорск, Бахмут, Майорск, Водяное, Дорожное, Соледар, Новополь, Запорожье, Николаев, Александровка, Снегиревка, Новая Одесса, Широкое, Белогорск, Миролюбовка и Белая Криница.

На волынском и полесском направлениях обстановка, по данным Генштаба, не изменилась. На других направлениях противник совершал обстрелы из танков, минометов и артиллерии разных типов, а именно:

  • на северском направлении – в районах населенных пунктов Николаевка Черниговской области и Нововасильевка, Славгород и Рясное Сумской области;
  • на слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Шевченково, Дергачи, Каменка, Стрелечья, Глубокое и Двуречная;
  • на краматорском направлении – Александровка, Донецкое, Райгородок, Щурово, Кривая Лука, Озерное, Белогоровка, Пришиб, Григоровка и Северск;
  • на бахмутском направлении – Майорск, Николаевка, Верхнекаменское, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Отрадовка, Веселое, Выемка, Николаевка Вторая, Нью-Йорк, Белогоровка, Юрьевка, Спорное, Зайцево и Яковлевка;
  • на авдеевском направлении – Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка и Первомайское;
  • на южнобугском направлении – более 28 населенных пунктов, среди них Александровка, Новогригорьевка, Заря, Шевченково, Мирное, Широкое, Белогорка, Безымянное, Миролюбовка, Высокополье и Ольгино.

"На новопавловском и запорожском направлениях противник активных действий не вел. От артиллерийских обстрелов пострадали населенные пункты Угледар, Большая Новоселка, Никольское, Малые Щербаки, Новомайорское, Малая Токмачка, Красное, Павловка, Гуляйполе, Новополь и Времовка", – говорится в сводке. 

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0GuQY8L6Gbue3JVVHcivRph15iydm8AFn4c2mWR8bqBfsdpSL39Pe23BNtePVSnE3l

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

По данным президента Владимира Зеленского на 15 сентября, Россия выпустила по территории Украины более 3800 ракет. Часть из них была сбита силами ПВО.

По состоянию на 19 сентября, по данным Генштаба ВСУ, оккупанты потеряли убитыми 54 650 человек личного состава.

Теги: Запорожье, Генштаб ВСУ, Краматорск, Северск, Марьинка, Николаевка, Соледар, Красногоровка, Майорск, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Бахмут, Угледар, Нью-Йорк Донецкой области, Гуляйполе, Дергачи
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