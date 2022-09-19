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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли Криворожский район из реактивной артиллерии – Вилкул

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По данным Вилкула, обстрел Криворожского района вечером 19 сентября обошелся без жертв
По данным Вилкула, обстрел Криворожского района вечером 19 сентября обошелся без жертв
Фото: Олександр Вілкул / Telegram

Криворожский район Днепропетровской области 19 сентября был обстрелян российскими оккупантами из реактивных систем залпового огня (РСЗО), сообщил 19 сентября в Telegram глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

"Приход из РСЗО (похоже, "Смерч") в Криворожском районе. Без потерь", – написал он.

Несколько местных пабликов незадолго до официального сообщения Вилкула написали о взрыве, который был слышен в Кривом Роге во время воздушной тревоги.

Контекст:

14 сентября РФ дважды за вечер атаковала ракетами Кривой Рог Днепропетровской области, сообщил Вилкул. После этого несколько районов Кривого Рога остались без воды. Из-за подтопления была объявлена эвакуация жителей в двух районах

Ракетный удар РФ по гидротехническим сооружениям в Кривом Роге – это попытка затопить город, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

15-го и 16 сентября россияне продолжили обстрелы по району гидротехнических сооружений Кривого Рога.

ПВО воздушного командования "Восток" 16 сентября сбила три крылатые ракеты оккупантов, которые были нацелены по трем районам Днепропетровской области. По словам Вилкула, они летели в направлении Кривого Рога.

"Орки просто пытались смыть водой три района города, в которых проживает более 150 тыс. человек. За три дня – 13 крылатых ракет", – прокомментировал Вилкул 16 сентября.

17 сентября Вилкул и замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщили о ликвидации подтопления в Кривом Роге.

Теги: Россия, Украина, Александр Вилкул, взрыв, Кривой Рог, Днепропетровская область, ПВО, РСЗО, артиллерия, обстрелы, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, взрывы, ракета, российские оккупанты, россияне
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