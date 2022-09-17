Вода в реке Ингулец стала красной. Вилкул объяснил почему

Начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул объяснил в Telegram, что дело в материалах, которыми восстанавливают поврежденные россиянами гидротехнические сооружения.
"Что касается красного цвета воды в реке Ингулец. Все криворожцы знают, что такой цвет дает составляющая железной руды под названием гематит. Поэтому в нашем городе можно увидеть и красных воробьев, и красных собак. А сейчас – "красную воду". Так как отсыпка плотин ведется в том числе и гематитом", – отметил Вилкул.
По его словам, через несколько дней вода восстановит свой обычный цвет. Чиновник подчеркнул, что гематит не опасен, но водозабор питьевой воды для города берется в другом месте, где вода не красная.
По словам Вилкула, местные предприятия предоставили 50 самосвалов с бутовым камнем, суглинком и щебнем для засыпания шлюзов, добавил "Первый Криворожский".
14 сентября РФ дважды за вечер атаковала ракетами Кривой Рог Днепропетровской области, сообщил Вилкул. После этого несколько районов Кривого Рога остались без воды. Из-за подтопления была объявлена эвакуация жителей в двух районах
Ракетный удар РФ по гидротехническим сооружениям в Кривом Роге – это попытка затопить город, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
15-го и 16 сентября россияне продолжили обстрелы по району гидротехнических сооружений Кривого Рога.
ПВО воздушного командования "Восток" 16 сентября сбила три крылатые ракеты оккупантов, которые были нацелены по трем районам Днепропетровской области. По словам Вилкула, они летели в направлении Кривого Рога.
"Орки просто пытались смыть водой три района города, в которых проживает более 150 тыс. человек. За три дня – 13 крылатых ракет", – прокомментировал Вилкул 16 сентября.