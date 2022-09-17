Вода в реке Ингулец стала красной. Вилкул объяснил почему

Начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул объяснил в Telegram, что дело в материалах, которыми восстанавливают поврежденные россиянами гидротехнические сооружения.

"Что касается красного цвета воды в реке Ингулец. Все криворожцы знают, что такой цвет дает составляющая железной руды под названием гематит. Поэтому в нашем городе можно увидеть и красных воробьев, и красных собак. А сейчас – "красную воду". Так как отсыпка плотин ведется в том числе и гематитом", – отметил Вилкул.

Фото: 1kr.ua

По его словам, через несколько дней вода восстановит свой обычный цвет. Чиновник подчеркнул, что гематит не опасен, но водозабор питьевой воды для города берется в другом месте, где вода не красная.

По словам Вилкула, местные предприятия предоставили 50 самосвалов с бутовым камнем, суглинком и щебнем для засыпания шлюзов, добавил "Первый Криворожский".